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НПЗ Petrotel Lukoil признал себя банкротом для продолжения работы в Румынии

НПЗ Petrotel Lukoil признал себя банкротом для продолжения работы в Румынии - 26.08.2026, ПРАЙМ

НПЗ Petrotel Lukoil признал себя банкротом для продолжения работы в Румынии

Один из трех нефтеперерабатывающих заводов Румынии Petrotel Lukoil через суд добился признания о банкротстве, чтобы продолжить работу, несмотря на санкции,... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T18:01+0300

2026-08-26T18:01+0300

2026-08-26T18:03+0300

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КИШИНЕВ, 26 авг - ПРАЙМ. Один из трех нефтеперерабатывающих заводов Румынии Petrotel Lukoil через суд добился признания о банкротстве, чтобы продолжить работу, несмотря на санкции, сообщает издание Gandul. "Компания Petrotel Lukoil, управляющая нефтеперерабатывающим заводом в Плоешти, объявила о банкротстве. Представители Petrotel заявили, что банкротство предотвратит окончательное закрытие нефтеперерабатывающего завода и позволит найти решение для продолжения его деятельности, несмотря на санкции", - сообщает издание. Суд также принял решение приостановить судебные разбирательства и другие процедуры, посредством которых кредиторы пытаются взыскать денежные средства или активы с завода. Нефтеперерабатывающий завод Petrotel-Lukoil в Плоешти, один из крупнейших в Румынии, был остановлен с середины октября до конца ноября 2025 года для технического ремонта. Впоследствии, из-за санкций США, завод оставался закрытым. Минэнергетики Румынии в марте запросило совбез сделать исключения для завода, чтобы не допустить дефицита горючего в стране. Остановка завода привела к сокращению производственных мощностей рынка нефтепродуктов примерно на 2%, а разница была компенсирована за счет импорта. США в конце октября ввели санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних структур. "Лукойл" заявил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем компания заявила об отзыве предложения о покупке этих активов из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США.

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нефть, бизнес, румыния, сша, лукойл, роснефть, gunvor