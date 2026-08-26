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НПЗ Petrotel Lukoil признал себя банкротом для продолжения работы в Румынии - 26.08.2026, ПРАЙМ
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НПЗ Petrotel Lukoil признал себя банкротом для продолжения работы в Румынии
НПЗ Petrotel Lukoil признал себя банкротом для продолжения работы в Румынии - 26.08.2026, ПРАЙМ
НПЗ Petrotel Lukoil признал себя банкротом для продолжения работы в Румынии
Один из трех нефтеперерабатывающих заводов Румынии Petrotel Lukoil через суд добился признания о банкротстве, чтобы продолжить работу, несмотря на санкции,... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T18:01+0300
2026-08-26T18:03+0300
нефть
бизнес
румыния
сша
лукойл
роснефть
gunvor
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КИШИНЕВ, 26 авг - ПРАЙМ. Один из трех нефтеперерабатывающих заводов Румынии Petrotel Lukoil через суд добился признания о банкротстве, чтобы продолжить работу, несмотря на санкции, сообщает издание Gandul. "Компания Petrotel Lukoil, управляющая нефтеперерабатывающим заводом в Плоешти, объявила о банкротстве. Представители Petrotel заявили, что банкротство предотвратит окончательное закрытие нефтеперерабатывающего завода и позволит найти решение для продолжения его деятельности, несмотря на санкции", - сообщает издание. Суд также принял решение приостановить судебные разбирательства и другие процедуры, посредством которых кредиторы пытаются взыскать денежные средства или активы с завода. Нефтеперерабатывающий завод Petrotel-Lukoil в Плоешти, один из крупнейших в Румынии, был остановлен с середины октября до конца ноября 2025 года для технического ремонта. Впоследствии, из-за санкций США, завод оставался закрытым. Минэнергетики Румынии в марте запросило совбез сделать исключения для завода, чтобы не допустить дефицита горючего в стране. Остановка завода привела к сокращению производственных мощностей рынка нефтепродуктов примерно на 2%, а разница была компенсирована за счет импорта. США в конце октября ввели санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних структур. "Лукойл" заявил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем компания заявила об отзыве предложения о покупке этих активов из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США.
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нефть, бизнес, румыния, сша, лукойл, роснефть, gunvor
Нефть, Бизнес, РУМЫНИЯ, США, Лукойл, Роснефть, Gunvor
18:01 26.08.2026 (обновлено: 18:03 26.08.2026)
 
НПЗ Petrotel Lukoil признал себя банкротом для продолжения работы в Румынии

Gandul: НПЗ Petrotel Lukoil признал себя банкротом, чтобы продолжить работу в Румынии

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КИШИНЕВ, 26 авг - ПРАЙМ. Один из трех нефтеперерабатывающих заводов Румынии Petrotel Lukoil через суд добился признания о банкротстве, чтобы продолжить работу, несмотря на санкции, сообщает издание Gandul.
"Компания Petrotel Lukoil, управляющая нефтеперерабатывающим заводом в Плоешти, объявила о банкротстве. Представители Petrotel заявили, что банкротство предотвратит окончательное закрытие нефтеперерабатывающего завода и позволит найти решение для продолжения его деятельности, несмотря на санкции", - сообщает издание.
Суд также принял решение приостановить судебные разбирательства и другие процедуры, посредством которых кредиторы пытаются взыскать денежные средства или активы с завода.
Нефтеперерабатывающий завод Petrotel-Lukoil в Плоешти, один из крупнейших в Румынии, был остановлен с середины октября до конца ноября 2025 года для технического ремонта. Впоследствии, из-за санкций США, завод оставался закрытым.
Минэнергетики Румынии в марте запросило совбез сделать исключения для завода, чтобы не допустить дефицита горючего в стране. Остановка завода привела к сокращению производственных мощностей рынка нефтепродуктов примерно на 2%, а разница была компенсирована за счет импорта.
США в конце октября ввели санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних структур.
"Лукойл" заявил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем компания заявила об отзыве предложения о покупке этих активов из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США.
 
НефтьБизнесРУМЫНИЯСШАЛукойлРоснефтьGunvor
 
 
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