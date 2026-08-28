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Путин и Пашинян обсудят участие Армении в ЕАЭС, заявил Ушаков

Путин и Пашинян обсудят участие Армении в ЕАЭС, заявил Ушаков - 28.08.2026, ПРАЙМ

Путин и Пашинян обсудят участие Армении в ЕАЭС, заявил Ушаков

Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян на встрече в Бишкеке обсудят участие Армении в ЕАЭС с учетом стремления республики в ЕС, сообщил | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T19:36+0300

2026-08-28T19:36+0300

2026-08-28T19:36+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян на встрече в Бишкеке обсудят участие Армении в ЕАЭС с учетом стремления республики в ЕС, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин примет участие в саммите ШОС в Киргизии, который пройдет с 31 августа по 1 сентября. Ушаков сообщил, что Путин и Пашинян встретятся 1 сентября. "Примерно понятно, о чем будет речь. Мы по-прежнему настаиваем, что Армения не может стремиться к членству в ЕС, одновременно получая огромные выгоды от сотрудничества в рамках ЕврАзЭС. Этот вопрос нужно каким-то образом разруливать. И об этом президент и премьер-министр несомненно будут разговаривать", - сказал Ушаков журналистам.

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