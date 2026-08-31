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Глава РФПИ рассказал о повестке саммита ШОС

Глава РФПИ рассказал о повестке саммита ШОС - 31.08.2026, ПРАЙМ

Глава РФПИ рассказал о повестке саммита ШОС

Безопасность в сфере продовольствия и энергетики является частью повестки предстоящего саммита Шанхайской Организации сотрудничества, заявил спецпредставитель... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T14:51+0300

2026-08-31T14:51+0300

2026-08-31T14:51+0300

нефть

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китай

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си цзиньпин

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БИШКЕК, 31 авг - ПРАЙМ. Безопасность в сфере продовольствия и энергетики является частью повестки предстоящего саммита Шанхайской Организации сотрудничества, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в Telegram-канале "Юнашев Live". По словам Дмитриева, ШОС является важнейшим партнером России. "И мы видим, что, безусловно, на повестке ШОС - это энергетическая безопасность и безопасность продовольствия там, где Россия играет абсолютно ключевую роль в мире", - сказал он. Так, по его словам, продовольственные поставки из России в страны ШОС выросли на 17% в прошлом году. "Поэтому, безусловно, будем наращивать инвестиционные пакеты сделок и будем все больше и больше реализовывать совместных проектов со странами ШОС, которые нацелены на взаимовыгодное экономическое и инвестиционное сотрудничество", - заключил Дмитриев. Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 31 августа, прибыл в Киргизию, где на полях саммита ШОС в Бишкеке проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Заседание Совета лидеров стран ШОС состоится 1 сентября в Бишкеке.

бишкек

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нефть, бишкек, киргизия, китай, кирилл дмитриев, владимир путин, си цзиньпин, шос, рфпи