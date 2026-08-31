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Пещеры пустеют: стратегический резерв нефти США на грани опасного минимума

Пещеры пустеют: стратегический резерв нефти США на грани опасного минимума - 31.08.2026, ПРАЙМ

Пещеры пустеют: стратегический резерв нефти США на грани опасного минимума

Спустя шесть месяцев после начала войны между США и Израилем с Ираном Вашингтону становится все труднее успокаивать нервные нефтяные рынки, поскольку... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T17:44+0300

2026-08-31T17:44+0300

2026-08-31T17:44+0300

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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Спустя шесть месяцев после начала войны между США и Израилем с Ираном Вашингтону становится все труднее успокаивать нервные нефтяные рынки, поскольку стратегический резерв страны истощен до самого низкого уровня за последние десятилетия, пишет Reuters.Стратегический нефтяной резерв (SPR), созданный после нефтяного кризиса 1970-х годов, хранит нефть в серии из 60 подземных соляных пещер вдоль побережья Техаса и Луизианы. Некоторые из этих пещер достигают высоты Эмпайр-стейт-билдинг. После многолетних выпусков при президентах Джо Байдене и Дональде Трампе запас снизился до 289,7 миллиона баррелей — самого низкого уровня с 1982 года.С учетом финальной партии в 39 миллионов баррелей по мартовскому соглашению с Международным энергетическим агентством уровень может упасть примерно до 243 миллионов. Тогда более 30 стран договорились выпустить рекордные 400 миллионов баррелей, из которых США внесли 172 миллиона, чтобы успокоить рынки после начала войны 28 февраля.По мере выброса нефти уровень воды в пещерах повышается, что может повредить стены, трубы и насосы. По данным источника в Минэнерго, абсолютный физический минимум составляет 70 миллионов баррелей, однако профессор Техасского университета A&M Сиддхарт Мисра предупредил, что практический минимум для безопасной эксплуатации инфраструктуры близок к 250 миллионам баррелей. "Работа ниже 250 миллионов выводит инфраструктуру в опасную зону", — заявил он.SPR сталкивается с серьезными техническими проблемами. В докладе Управления по отчетности правительства США (GAO) отмечается, что возможности резерва по быстрой выдаче нефти ограничены из-за стареющей инфраструктуры и продолжающихся строительных работ. Закон запрещает президенту проводить рутинные сокращения, если запас опускается ниже 252,4 миллиона баррелей, хотя глава государства все еще может разрешить экстренные выпуски.Как отмечает директор центра энергетики Федерального резервного банка Далласа Лутц Килиан, "когда запасы практически исчерпаны, уничтожение спроса становится единственным ответом на нехватку нефти". По его словам, участники рынка все больше беспокоятся по мере приближения к "дну бочки", и они могут усомниться в способности оставшихся запасов успокоить ситуацию, что само по себе способно спровоцировать рост цен.В воскресенье Трамп заявил о намерении пополнить резерв венесуэльской нефтью, однако аналитики ClearView Energy Partners отмечают, что полное восстановление может занять годы и зависит от политических рисков как в США, так и в Венесуэле. Администрация уже выпустила 172 миллиона баррелей в качестве кредита, который компании должны погашать с процентами, начиная с конца этого года и до конца 2028 года.Эксперты сходятся во мнении, что истощение резерва лишает США ключевого инструмента для сдерживания роста цен. Старший сотрудник Центра стратегических и международных исследований Клейтон Сайгл назвал уровень SPR "опасно низким" и отметил, что у страны будет меньше гибкости в случае будущих сбоев. Таким образом, текущее состояние стратегического резерва создает риски не только для внутреннего рынка США, но и для глобальной нефтяной стабильности в условиях затяжного конфликта на Ближнем Востоке.

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рынок, нефть, сша, израиль, иран, дональд трамп, джо байден, reuters