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Путин и Пашинян обсудили проекты в атоме и рост экономики Армении в ЕАЭС

Путин и Пашинян обсудили проекты в атоме и рост экономики Армении в ЕАЭС - 01.09.2026, ПРАЙМ

Путин и Пашинян обсудили проекты в атоме и рост экономики Армении в ЕАЭС

В Киргизии на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества состоялись переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T20:30+0300

2026-09-01T20:30+0300

2026-09-01T20:30+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. В Киргизии на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества состоялись переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Лидеры обсудили ключевые направления двустороннего взаимодействия, включая промышленность, сельское хозяйство, горнодобывающую отрасль, мирный атом, транспорт и цифровую экономику. Путин подчеркнул, что в этих сферах успешно реализуются взаимовыгодные совместные проекты.Особое внимание глава государства уделил роли российских компаний в экономике Армении. По его словам, они являются крупнейшими налогоплательщиками в бюджет республики, создают рабочие места, передают современные технологии и вносят весомый вклад в укрепление энергетической безопасности страны.Кроме того, Путин отметил впечатляющие результаты участия Армении в Евразийском экономическом союзе. За более чем 10 лет интеграции ВВП страны вырос почти втрое — с 10,6 миллиарда долларов в 2015 году до 29,2 миллиарда по итогам 2025-го. Экспорт Армении в государства ЕАЭС увеличился в 10 раз, и сегодня на рынок объединения приходится около 36% внешнеторгового оборота республики. Встреча состоялась во вторник в рамках саммита ШОС, куда российский лидер прибыл накануне.

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мировая экономика, армения, киргизия, еаэс, шос, владимир путин, никол пашинян, россия