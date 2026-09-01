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Рахмон предложил усилить координацию в области энергетики на саммите ШОС - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Рахмон предложил усилить координацию в области энергетики на саммите ШОС
Рахмон предложил усилить координацию в области энергетики на саммите ШОС - 01.09.2026, ПРАЙМ
Рахмон предложил усилить координацию в области энергетики на саммите ШОС
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке предложил усилить координацию в области энергетики на... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T12:04+0300
2026-09-01T12:04+0300
нефть
киргизия
таджикистан
бишкек
эмомали рахмон
владимир путин
си цзиньпин
шос
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БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке предложил усилить координацию в области энергетики на фоне напряженности мировых энергетических рынков. "С учетом напряженности на региональных и мировых энергетических рынках, было предложено усилить координацию действий в области традиционной энергетики и продвижения проектов зеленой трансформации", - приводит слова Рахмона пресс-служба администрации президента. Уточняется, что лидер Таджикистана предложил проработать вопрос создания в рамках ШОС зон экономического роста и региональной цифровой агроэкологической платформы. Кроме того, Рахмон высоко оценил председательство Киргизии в ШОС. Киргизия принимает саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя в организации в этом году. Мероприятия в рамках ШОС и формата ШОС+ посещают представители 17 стран и шесть международных организаций, в том числе президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди. Мероприятия проходят под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова.
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нефть, киргизия, таджикистан, бишкек, эмомали рахмон, владимир путин, си цзиньпин, шос
Нефть, КИРГИЗИЯ, ТАДЖИКИСТАН, Бишкек, Эмомали Рахмон, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
12:04 01.09.2026
 
Рахмон предложил усилить координацию в области энергетики на саммите ШОС

Президент Таджикистана Рахмон предложил усилить координацию в области энергетики

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БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке предложил усилить координацию в области энергетики на фоне напряженности мировых энергетических рынков.
"С учетом напряженности на региональных и мировых энергетических рынках, было предложено усилить координацию действий в области традиционной энергетики и продвижения проектов зеленой трансформации", - приводит слова Рахмона пресс-служба администрации президента.
Уточняется, что лидер Таджикистана предложил проработать вопрос создания в рамках ШОС зон экономического роста и региональной цифровой агроэкологической платформы.
Кроме того, Рахмон высоко оценил председательство Киргизии в ШОС.
Киргизия принимает саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя в организации в этом году. Мероприятия в рамках ШОС и формата ШОС+ посещают представители 17 стран и шесть международных организаций, в том числе президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди. Мероприятия проходят под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова.
 
НефтьКИРГИЗИЯТАДЖИКИСТАНБишкекЭмомали РахмонВладимир ПутинСи ЦзиньпинШОС
 
 
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