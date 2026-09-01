https://1prime.ru/20260901/rahmon-872870863.html

Рахмон предложил усилить координацию в области энергетики на саммите ШОС

Рахмон предложил усилить координацию в области энергетики на саммите ШОС - 01.09.2026, ПРАЙМ

Рахмон предложил усилить координацию в области энергетики на саммите ШОС

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке предложил усилить координацию в области энергетики на... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T12:04+0300

2026-09-01T12:04+0300

2026-09-01T12:04+0300

нефть

киргизия

таджикистан

бишкек

эмомали рахмон

владимир путин

си цзиньпин

шос

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872870863.jpg?1788253494

БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке предложил усилить координацию в области энергетики на фоне напряженности мировых энергетических рынков. "С учетом напряженности на региональных и мировых энергетических рынках, было предложено усилить координацию действий в области традиционной энергетики и продвижения проектов зеленой трансформации", - приводит слова Рахмона пресс-служба администрации президента. Уточняется, что лидер Таджикистана предложил проработать вопрос создания в рамках ШОС зон экономического роста и региональной цифровой агроэкологической платформы. Кроме того, Рахмон высоко оценил председательство Киргизии в ШОС. Киргизия принимает саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя в организации в этом году. Мероприятия в рамках ШОС и формата ШОС+ посещают представители 17 стран и шесть международных организаций, в том числе президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди. Мероприятия проходят под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова.

киргизия

таджикистан

бишкек

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, киргизия, таджикистан, бишкек, эмомали рахмон, владимир путин, си цзиньпин, шос