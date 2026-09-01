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Венесуэльская нефть Трампа: 100 миллиардов и 10 лет до результата

Венесуэльская нефть Трампа: 100 миллиардов и 10 лет до результата - 01.09.2026, ПРАЙМ

Венесуэльская нефть Трампа: 100 миллиардов и 10 лет до результата

Дональд Трамп объявил о сделке с временным правительством Венесуэлы, которая дает США контроль над 65 миллиардами баррелей нефти, пишет Financial Times... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T15:20+0300

2026-09-01T15:20+0300

2026-09-01T15:23+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Дональд Трамп объявил о сделке с временным правительством Венесуэлы, которая дает США контроль над 65 миллиардами баррелей нефти, пишет Financial Times. Президент рассчитывает одновременно пополнить стратегический резерв, привлечь инвестиции в разрушенную энергетику страны и снизить цены на бензин внутри США. Однако эксперты сомневаются, что эти планы осуществимы в обозримом будущем.Соглашение предполагает создание частной компании North American Blue Energy Partners под управлением венесуэльского бизнесмена Алехандро Бетанкура. США получат 35% этой структуры, а также право покупать по себестоимости 20% нефти со всех месторождений, которые перейдут под ее контроль, и преимущественное право на оставшиеся 80%. В перспективе компании предстоит разрабатывать 17 месторождений на основе концессий сроком на 100 лет. Белый дом утверждает, что большинство этих месторождений ранее контролировались российскими и китайскими группами.Однако аналитики предупреждают: сделка содержит слишком много рисков. Основатель Rapidan Energy Group Боб Макналли заявил Financial Times: "Цель США — снизить риски частных долгосрочных инвестиций, но значительные политические риски как в Вашингтоне, так и в Каракасе ограничат эффективность этого плана". По его словам, даже если соглашение пройдет юридическую проверку, следующий президент США, скорее всего, пересмотрит его или отменит, а будущее правительство Венесуэлы также может разорвать сделку — как это уже дважды случалось раньше.Партнер Rystad Energy Шрайнер Паркер оценил необходимые инвестиции в $100 миллиардов, а сроки восстановления — в десять лет. Значительная часть венесуэльской нефти — сверхтяжелая, требует специального оборудования, а инфраструктура страны сильно изношена. По его словам, потребуются не только новые скважины, но и системы сбора, трубопроводы, электроэнергия, мощности для переработки тяжелого сырья и разбавители. Сейчас Венесуэла добывает около 1,12 млн баррелей в сутки — менее десятой части добычи США.Политические риски также высоки. Демократы уже назвали сделку "коррупцией эпических масштабов" и пообещали расследовать ее в случае победы на промежуточных выборах. В Каракасе прошли протесты против американского вмешательства. Основатель Orinoco Research Элиас Феррер предупредил, что недовольство будет накапливаться как против исполняющей обязанности президента Делси Родригес, так и против Трампа. Экономист Гарварда и бывший министр планирования Венесуэлы Рикардо Хаусманн заявил, что ему трудно понять, как передача контроля над запасами соответствует национальным интересам страны.Крупнейшие американские нефтяные компании — ExxonMobil, ConocoPhillips и Chevron — отказались комментировать соглашение. Один из инвесторов, посетивший Венесуэлу, заявил FT, что потерял интерес к проектам: "Потенциальная доходность не оправдывала риск". Таким образом, без долгосрочных политических и юридических гарантий сделка рискует остаться лишь громкой декларацией, а ее реальное влияние на нефтяной рынок и цены на топливо в США — отложиться на десятилетие, если вообще состоится.

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нефть, мировая экономика, сша, венесуэла, вашингтон, дональд трамп, financial times, rystad energy, conocophillips