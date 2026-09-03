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Участие маленьких экономик в ЕАЭС дает большой эффект, заявил Оверчук
Участие маленьких экономик в ЕАЭС дает большой эффект, заявил Оверчук - 03.09.2026, ПРАЙМ
Участие маленьких экономик в ЕАЭС дает большой эффект, заявил Оверчук
Участие маленьких экономик в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) дает очень большой эффект, за время членства в объединении ВВП Армении и Киргизии выросли... | 03.09.2026, ПРАЙМ
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Участие маленьких экономик в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) дает очень большой эффект, за время членства в объединении ВВП Армении и Киргизии выросли почти в три раза, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях ВЭФ. "За время участия Киргизии в ЕАЭС ее экономика выросла в три раза, ВВП вырос в три раза, в том числе на 55% почти за последние 5-6 лет", - сказал Оверчук журналистам. По его словам, экономика Армении также выросла почти в три раза благодаря участию страны в ЕАЭС. "Для маленьких экономик это дает очень большой эффект", - подчеркнул он. По его словам, участие стран в организации среди прочего подразумевает создание рабочих мест и конкурентных преимуществ на рынках стран-участниц. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, АРМЕНИЯ, КИРГИЗИЯ, Владивосток, Алексей Оверчук, ЕАЭС, ВЭФ
Участие маленьких экономик в ЕАЭС дает большой эффект, заявил Оверчук
Вице-премьер Оверчук: участие маленьких экономик в ЕАЭС дает большой эффект
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Участие маленьких экономик в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) дает очень большой эффект, за время членства в объединении ВВП Армении и Киргизии выросли почти в три раза, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях ВЭФ.
"За время участия Киргизии в ЕАЭС ее экономика выросла в три раза, ВВП вырос в три раза, в том числе на 55% почти за последние 5-6 лет", - сказал Оверчук журналистам.
По его словам, экономика Армении также выросла почти в три раза благодаря участию страны в ЕАЭС.
"Для маленьких экономик это дает очень большой эффект", - подчеркнул он.
По его словам, участие стран в организации среди прочего подразумевает создание рабочих мест и конкурентных преимуществ на рынках стран-участниц.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.