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Участие маленьких экономик в ЕАЭС дает большой эффект, заявил Оверчук

Участие маленьких экономик в ЕАЭС дает большой эффект, заявил Оверчук - 03.09.2026, ПРАЙМ

Участие маленьких экономик в ЕАЭС дает большой эффект, заявил Оверчук

Участие маленьких экономик в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) дает очень большой эффект, за время членства в объединении ВВП Армении и Киргизии выросли... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T08:09+0300

2026-09-03T08:09+0300

2026-09-03T08:26+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Участие маленьких экономик в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) дает очень большой эффект, за время членства в объединении ВВП Армении и Киргизии выросли почти в три раза, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях ВЭФ. "За время участия Киргизии в ЕАЭС ее экономика выросла в три раза, ВВП вырос в три раза, в том числе на 55% почти за последние 5-6 лет", - сказал Оверчук журналистам. По его словам, экономика Армении также выросла почти в три раза благодаря участию страны в ЕАЭС. "Для маленьких экономик это дает очень большой эффект", - подчеркнул он. По его словам, участие стран в организации среди прочего подразумевает создание рабочих мест и конкурентных преимуществ на рынках стран-участниц. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, армения, киргизия, владивосток, алексей оверчук, еаэс, вэф