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Минпромторг оценил объем несырьевого неэнергетического экспорта России
Минпромторг оценил объем несырьевого неэнергетического экспорта России - 03.09.2026, ПРАЙМ
Минпромторг оценил объем несырьевого неэнергетического экспорта России
Объем несырьевого неэнергетического экспорта России по итогам текущего года планируется на уровне 155,25 миллиарда долларов, экспорт промышленных товаров, как... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T14:57+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Объем несырьевого неэнергетического экспорта России по итогам текущего года планируется на уровне 155,25 миллиарда долларов, экспорт промышленных товаров, как ожидается, составит 116,95 миллиарда долларов, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов. "По плану в этом году мы должны достичь объема несырьевого неэнергетического экспорта в 155,25 миллиарда долларов, из них товары отраслей промышленности - 116,95 миллиарда долларов", - сказал министр в рамках ВЭФ-2026. В июле статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Роман Чекушов сообщал, что Россия поставляет в страны ЕАЭС четвертую часть всего своего несырьевого неэнергетического экспорта. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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нефть, владивосток, антон алиханов, минпромторг, еаэс, вэф
Нефть, Владивосток, Антон Алиханов, Минпромторг, ЕАЭС, ВЭФ, ВЭФ-2026
Минпромторг оценил объем несырьевого неэнергетического экспорта России
Алиханов: несырьевой неэнергетический экспорт в 2026 году будет в объеме 155 млрд долларов
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Объем несырьевого неэнергетического экспорта России по итогам текущего года планируется на уровне 155,25 миллиарда долларов, экспорт промышленных товаров, как ожидается, составит 116,95 миллиарда долларов, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"По плану в этом году мы должны достичь объема несырьевого неэнергетического экспорта в 155,25 миллиарда долларов, из них товары отраслей промышленности - 116,95 миллиарда долларов", - сказал министр в рамках ВЭФ-2026.
В июле статс-секретарь — замглавы Минпромторга
России Роман Чекушов сообщал, что Россия поставляет в страны ЕАЭС
четвертую часть всего своего несырьевого неэнергетического экспорта.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке
. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ
.