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Минпромторг оценил объем несырьевого неэнергетического экспорта России - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Минпромторг оценил объем несырьевого неэнергетического экспорта России
Минпромторг оценил объем несырьевого неэнергетического экспорта России - 03.09.2026, ПРАЙМ
Минпромторг оценил объем несырьевого неэнергетического экспорта России
Объем несырьевого неэнергетического экспорта России по итогам текущего года планируется на уровне 155,25 миллиарда долларов, экспорт промышленных товаров, как... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T14:57+0300
2026-09-03T14:57+0300
нефть
владивосток
антон алиханов
минпромторг
еаэс
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Объем несырьевого неэнергетического экспорта России по итогам текущего года планируется на уровне 155,25 миллиарда долларов, экспорт промышленных товаров, как ожидается, составит 116,95 миллиарда долларов, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов. "По плану в этом году мы должны достичь объема несырьевого неэнергетического экспорта в 155,25 миллиарда долларов, из них товары отраслей промышленности - 116,95 миллиарда долларов", - сказал министр в рамках ВЭФ-2026. В июле статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Роман Чекушов сообщал, что Россия поставляет в страны ЕАЭС четвертую часть всего своего несырьевого неэнергетического экспорта. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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нефть, владивосток, антон алиханов, минпромторг, еаэс, вэф
Нефть, Владивосток, Антон Алиханов, Минпромторг, ЕАЭС, ВЭФ, ВЭФ-2026
14:57 03.09.2026
 
Минпромторг оценил объем несырьевого неэнергетического экспорта России

Алиханов: несырьевой неэнергетический экспорт в 2026 году будет в объеме 155 млрд долларов

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Объем несырьевого неэнергетического экспорта России по итогам текущего года планируется на уровне 155,25 миллиарда долларов, экспорт промышленных товаров, как ожидается, составит 116,95 миллиарда долларов, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"По плану в этом году мы должны достичь объема несырьевого неэнергетического экспорта в 155,25 миллиарда долларов, из них товары отраслей промышленности - 116,95 миллиарда долларов", - сказал министр в рамках ВЭФ-2026.
В июле статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Роман Чекушов сообщал, что Россия поставляет в страны ЕАЭС четвертую часть всего своего несырьевого неэнергетического экспорта.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026НефтьВладивостокАнтон АлихановМинпромторгЕАЭСВЭФ
 
 
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