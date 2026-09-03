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Шевцов призвал создать стратегические резервы ресурсов в ЕАЭС

Шевцов призвал создать стратегические резервы ресурсов в ЕАЭС - 03.09.2026, ПРАЙМ

Шевцов призвал создать стратегические резервы ресурсов в ЕАЭС

Стратегические резервы ресурсов, независимые от действий Запада, надо создать в рамках евразийских интеграционных объединений, считает заместитель секретаря... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T08:52+0300

2026-09-03T08:52+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Стратегические резервы ресурсов, независимые от действий Запада, надо создать в рамках евразийских интеграционных объединений, считает заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов. Он выступил на сессии "ЕАЭС – ШОС: экономическое сотрудничество в интересах устойчивого развития" Восточного экономического форума (ВЭФ-2026). "Из-за нестабильности мировой логистики только в этом году цены на удобрения, например, выросли в два-три раза", - отметил Шевцов, тезисы выступления которого приводит пресс-служба аппарата Совбеза РФ. По словам Шевцова, не забыты и уроки пандемии коронавируса, "когда страны Европы буквально воровали друг у друга партии масок и медикаментов". "Все это диктует необходимость создания в рамках евразийских интеграционных объединений стратегических ресурсных резервов", - отметил замсекретаря СБ РФ. Речь идет в первую очередь о продовольствии, углеводородах, удобрениях и медицинских препаратах, пояснил Шевцов. "Мы должны быть уверены, что в критический момент доступ наших стран к необходимым жизненно важным ресурсам не будет заблокирован условным Вашингтоном или Лондоном", - подчеркнул он. У ЕАЭС накоплен существенный опыт обеспечения продовольственной и промышленной безопасности его членов, а также устойчивости национальных экономик стран "евразийской пятерки", отметил Шевцов. Кроме того, ЕАЭС и ШОС могут осуществлять совместную деятельность в сфере инвестиций, реализации крупных инфраструктурных проектов и формирования общего рынка услуг, добавил он. При этом в ЕАЭС с учетом более высокой степени интеграции его членов вполне можно "обкатывать" решения, которые затем могут быть масштабированы на уровень ШОС, считает замсекретаря СБ РФ. По словам Шевцова, показательным примером в этой связи является трансграничный электронный документооборот, который внедряется в ЕАЭС. "Например, в таможенном регулировании даже "пилотное" использование единых транзитных деклараций и транспортных пломб сократило время таможенного контроля на 15-20%. Система открыта для интеграции с третьими странами и, с учетом определенной доработки, вполне может быть использована и на уровне ШОС", - отметил он. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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