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"Транснефть" обеспечивает надежное снабжение нефтепродуктами - 03.09.2026, ПРАЙМ
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"Транснефть" обеспечивает надежное снабжение нефтепродуктами
"Транснефть" обеспечивает надежное снабжение нефтепродуктами - 03.09.2026, ПРАЙМ
"Транснефть" обеспечивает надежное снабжение нефтепродуктами
"Транснефть" в условиях атак на российские НПЗ обеспечивает надежное снабжение нефтепродуктами промышленных, сельскохозяйственных и транспортных предприятий... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T13:38+0300
2026-09-03T13:38+0300
нефть
бизнес
николай токарев
транснефть
нпз
росимущество
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. "Транснефть" в условиях атак на российские НПЗ обеспечивает надежное снабжение нефтепродуктами промышленных, сельскохозяйственных и транспортных предприятий России, в том числе московских аэропортов, сообщил президент компании Николай Токарев. "В условиях целенаправленных террористических атак противника на российские нефтеперерабатывающие заводы руководители и специалисты системы "Транснефть" действуют грамотно и четко, находятся в постоянной координации с министерством энергетики, нефтяными и топливными компаниями. Обеспечено надежное снабжение нефтепродуктами важнейших промышленных, сельскохозяйственных и транспортных предприятий, в том числе аэропортов Московского авиаузла", - сказал Токарев. "Транснефть" также вносит свой вклад в преодоление проблем на рынке бензина и дизельного топлива, создает возможности для поставок нефтепродуктов в разные регионы страны, отметил он. "Несмотря на непростые условия, в полном объеме выполняется реализация программ по строительству, реконструкции и ремонту производственных объектов, по развитию инфраструктуры, - всех тех задач, которые нам ставит руководство страны", - сказал глава "Транснефти". "Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы, 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находится в собственности РФ через Росимущество) и 21,45% - привилегированные.
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нефть, бизнес, николай токарев, транснефть, нпз, росимущество
Нефть, Бизнес, Николай Токарев, Транснефть, НПЗ, Росимущество
13:38 03.09.2026
 
"Транснефть" обеспечивает надежное снабжение нефтепродуктами

Глава "Транснефти" Токарев: компания обеспечивает надежное снабжение нефтепродуктами

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. "Транснефть" в условиях атак на российские НПЗ обеспечивает надежное снабжение нефтепродуктами промышленных, сельскохозяйственных и транспортных предприятий России, в том числе московских аэропортов, сообщил президент компании Николай Токарев.
"В условиях целенаправленных террористических атак противника на российские нефтеперерабатывающие заводы руководители и специалисты системы "Транснефть" действуют грамотно и четко, находятся в постоянной координации с министерством энергетики, нефтяными и топливными компаниями. Обеспечено надежное снабжение нефтепродуктами важнейших промышленных, сельскохозяйственных и транспортных предприятий, в том числе аэропортов Московского авиаузла", - сказал Токарев.
"Транснефть" также вносит свой вклад в преодоление проблем на рынке бензина и дизельного топлива, создает возможности для поставок нефтепродуктов в разные регионы страны, отметил он.
"Несмотря на непростые условия, в полном объеме выполняется реализация программ по строительству, реконструкции и ремонту производственных объектов, по развитию инфраструктуры, - всех тех задач, которые нам ставит руководство страны", - сказал глава "Транснефти".
"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы, 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находится в собственности РФ через Росимущество) и 21,45% - привилегированные.
 
НефтьБизнесНиколай ТокаревТранснефтьНПЗРосимущество
 
 
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