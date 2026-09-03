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"Транснефть" обеспечивает надежное снабжение нефтепродуктами

"Транснефть" обеспечивает надежное снабжение нефтепродуктами - 03.09.2026, ПРАЙМ

"Транснефть" обеспечивает надежное снабжение нефтепродуктами

"Транснефть" в условиях атак на российские НПЗ обеспечивает надежное снабжение нефтепродуктами промышленных, сельскохозяйственных и транспортных предприятий... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T13:38+0300

2026-09-03T13:38+0300

2026-09-03T13:38+0300

нефть

бизнес

николай токарев

транснефть

нпз

росимущество

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. "Транснефть" в условиях атак на российские НПЗ обеспечивает надежное снабжение нефтепродуктами промышленных, сельскохозяйственных и транспортных предприятий России, в том числе московских аэропортов, сообщил президент компании Николай Токарев. "В условиях целенаправленных террористических атак противника на российские нефтеперерабатывающие заводы руководители и специалисты системы "Транснефть" действуют грамотно и четко, находятся в постоянной координации с министерством энергетики, нефтяными и топливными компаниями. Обеспечено надежное снабжение нефтепродуктами важнейших промышленных, сельскохозяйственных и транспортных предприятий, в том числе аэропортов Московского авиаузла", - сказал Токарев. "Транснефть" также вносит свой вклад в преодоление проблем на рынке бензина и дизельного топлива, создает возможности для поставок нефтепродуктов в разные регионы страны, отметил он. "Несмотря на непростые условия, в полном объеме выполняется реализация программ по строительству, реконструкции и ремонту производственных объектов, по развитию инфраструктуры, - всех тех задач, которые нам ставит руководство страны", - сказал глава "Транснефти". "Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы, 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находится в собственности РФ через Росимущество) и 21,45% - привилегированные.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, бизнес, николай токарев, транснефть, нпз, росимущество