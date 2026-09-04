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Jeland впервые вошел в топ-10 самых продаваемых новых автомобилей в России

Jeland впервые вошел в топ-10 самых продаваемых новых автомобилей в России - 04.09.2026, ПРАЙМ

Jeland впервые вошел в топ-10 самых продаваемых новых автомобилей в России

Российская автомобильная марка Jeland в августе впервые вошла в топ-10 самых продаваемых новых легковых автомобилей в России, следует из отчета агентства... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T07:16+0300

2026-09-04T07:16+0300

2026-09-04T07:16+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Российская автомобильная марка Jeland в августе впервые вошла в топ-10 самых продаваемых новых легковых автомобилей в России, следует из отчета агентства "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств). Продажи кроссоверов бренда Jeland стартовали в России в середине июня текущего года. В последний месяц лета в стране было реализовано 2,4 тысячи новых автомобилей Jeland, что позволило этому бренду занять десятую строчку в российском рейтинге. Возглавили этот рейтинг Lada (27,1 тысячи штук), Haval (14,5 тысячи штук) и Tenet (12,2 тысячи штук). Кроме них в пятерку лидеров попали также Geely (6,6 тысячи штук) и Changan (6 тысяч штук). Места с шестого по девятое заняли соответственно автомобили брендов Belgee (4,4 тысячи штук), Jetour (4,1 тысячи штук), Mazda (3,2 тысячи штук) и Toyota (3,1 тысячи штук). Среди моделей наибольшим спросом у россиян в августе пользовались Lada Granta, Haval Jolion, Tenet T7, Lada Vesta и Tenet T4L. Во второй половине десятки самых продаваемых легковых моделей расположились Lada Iskra, Niva Travel, Mazda CX-5, Belgee X50+ и Haval M6. Всего в России по итогам третьего летнего месяца было продано 114,3 тысячи новых легковых автомобилей, что на 6,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, mazda, geely, toyota, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra