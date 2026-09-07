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Средний чек тура по России в сентябре снизился на 25% - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Средний чек тура по России в сентябре снизился на 25%
Средний чек тура по России в сентябре снизился на 25% - 07.09.2026, ПРАЙМ
Средний чек тура по России в сентябре снизился на 25%
Средний чек тура по России в сентябре снизился на 25% по сравнению с августом, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T09:56+0300
2026-09-07T09:56+0300
бизнес
россия
абхазия
тунис
таиланд
атор
"слетать.ру"
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Средний чек тура по России в сентябре снизился на 25% по сравнению с августом, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "В сентябре туристы стали тратить на пакетные туры меньше, чем в августе, почти на всех популярных направлениях. Средний чек по России снизился на 25%", - сказали в АТОР со ссылкой на данные агрегатора "Слетать.ру". По данным АТОР, средняя стоимость отдыха по России в сентябре составила 98,3 тысячи рублей на двоих при средней продолжительности в 5 дней. Там также отметили, что наиболее ощутимо по сравнению с пиковым августом снижаются траты на туры с перелетом в Абхазию и в Тунис - на 20,1% и 16,6% соответственно. "На этих направлениях сентябрь - конец пляжного сезона, "бархатный период", - добавили в АТОР. При этом в Таиланде и Вьетнаме сентябрь считается "переходным" периодом с увеличенной вероятностью дождей. В связи с этим стоимость отдыха здесь также снизилась - на 6,8% и 10,8% соответственно. "В Турции и Египте тоже есть некоторое влияние сезонности, но здесь играют большую роль и пиковые цены августа (высокая база сравнения) и стремление туристов сэкономить (выбор более дешевых категорий отелей)", - добавили в ассоциации.
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бизнес, россия, абхазия, тунис, таиланд, атор, "слетать.ру"
Бизнес, РОССИЯ, АБХАЗИЯ, ТУНИС, ТАИЛАНД, АТОР, "Слетать.ру"
09:56 07.09.2026
 
Средний чек тура по России в сентябре снизился на 25%

АТОР: средний чек тура по России в сентябре снизился на 25% по сравнению с августом

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Средний чек тура по России в сентябре снизился на 25% по сравнению с августом, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"В сентябре туристы стали тратить на пакетные туры меньше, чем в августе, почти на всех популярных направлениях. Средний чек по России снизился на 25%", - сказали в АТОР со ссылкой на данные агрегатора "Слетать.ру".
По данным АТОР, средняя стоимость отдыха по России в сентябре составила 98,3 тысячи рублей на двоих при средней продолжительности в 5 дней.
Там также отметили, что наиболее ощутимо по сравнению с пиковым августом снижаются траты на туры с перелетом в Абхазию и в Тунис - на 20,1% и 16,6% соответственно.
"На этих направлениях сентябрь - конец пляжного сезона, "бархатный период", - добавили в АТОР.
При этом в Таиланде и Вьетнаме сентябрь считается "переходным" периодом с увеличенной вероятностью дождей. В связи с этим стоимость отдыха здесь также снизилась - на 6,8% и 10,8% соответственно.
"В Турции и Египте тоже есть некоторое влияние сезонности, но здесь играют большую роль и пиковые цены августа (высокая база сравнения) и стремление туристов сэкономить (выбор более дешевых категорий отелей)", - добавили в ассоциации.
 
БизнесРОССИЯАБХАЗИЯТУНИСТАИЛАНДАТОР"Слетать.ру"
 
 
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