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Туроператоры не зафиксировали всплеска отмены туров на Бали - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Туроператоры не зафиксировали всплеска отмены туров на Бали
Туроператоры не зафиксировали всплеска отмены туров на Бали - 07.09.2026, ПРАЙМ
Туроператоры не зафиксировали всплеска отмены туров на Бали
Российские туроператоры не фиксируют всплеска заявок на отмену туров на Бали на фоне извержения вулкана, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T19:49+0300
2026-09-07T19:53+0300
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бали
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Российские туроператоры не фиксируют всплеска заявок на отмену туров на Бали на фоне извержения вулкана, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Аннуляции туров на Бали сейчас находятся в пределах стандартного для сезона уровня. Туроператоры не фиксируют всплеска заявок на отмену туров или забронированного проживания из-за извержения вулкана на расположенных далеко других островах", - сказали в АТОР. Там пояснили, что физически Бали находится далеко от эпицентра извержения. Так, курортам Бали, его пляжам и инфраструктуре лава или пепел не угрожают. Находящийся ближе к Бали вулкан Семеру также проявляет активность, но ветер уносит пепел в сторону от курорта. "Еще один активный вулкан, Левотоби, бушует значительно восточнее Бали (на острове Флорес), его шлейфы не задевают Бали тоже", - добавили там. При этом в ассоциации подчеркнули, что аэропорт Бали работает штатно, принимает и отправляет самолеты, а воздушное пространство над самим Бали чистое. Также отмечается, что из-за извержения некоторые индонезийские компании отменили или перенесли десятки рейсов между Бали и Джакартой из-за закрытия столичных аэропортов Джакарты, однако на логистику российских туристов это не повлияло. Так, путешественники летают на Бали либо прямыми рейсами, либо стыковочными, но через аэропорты стран Персидского Залива, Стамбул или аэропорты Китая. Ранее в понедельник РИА Новости, изучив данные МВД, минтранса и Агентства вулканологии страны выяснило, что шесть вулканов одновременно извергаются в разных регионах Индонезии. Речь идет о вулканах Анак-Кракатау, Семеру, Ибу, Левотоби Лаки-Лаки, Левотолок и Синабунг. Согласно данным МВД, их активность наблюдается практически одновременно, начиная с 31 августа.
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туризм, бизнес, россия, бали, джакарта, персидский залив, атор, мвд
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Бали, Джакарта, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, АТОР, МВД
19:49 07.09.2026 (обновлено: 19:53 07.09.2026)
 
Туроператоры не зафиксировали всплеска отмены туров на Бали

АТОР: туроператоры не фиксируют всплеска отмены туров на Бали из-за извержения вулкана

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Российские туроператоры не фиксируют всплеска заявок на отмену туров на Бали на фоне извержения вулкана, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Аннуляции туров на Бали сейчас находятся в пределах стандартного для сезона уровня. Туроператоры не фиксируют всплеска заявок на отмену туров или забронированного проживания из-за извержения вулкана на расположенных далеко других островах", - сказали в АТОР.
Там пояснили, что физически Бали находится далеко от эпицентра извержения. Так, курортам Бали, его пляжам и инфраструктуре лава или пепел не угрожают. Находящийся ближе к Бали вулкан Семеру также проявляет активность, но ветер уносит пепел в сторону от курорта.
"Еще один активный вулкан, Левотоби, бушует значительно восточнее Бали (на острове Флорес), его шлейфы не задевают Бали тоже", - добавили там.
При этом в ассоциации подчеркнули, что аэропорт Бали работает штатно, принимает и отправляет самолеты, а воздушное пространство над самим Бали чистое.
Также отмечается, что из-за извержения некоторые индонезийские компании отменили или перенесли десятки рейсов между Бали и Джакартой из-за закрытия столичных аэропортов Джакарты, однако на логистику российских туристов это не повлияло.
Так, путешественники летают на Бали либо прямыми рейсами, либо стыковочными, но через аэропорты стран Персидского Залива, Стамбул или аэропорты Китая.
Ранее в понедельник РИА Новости, изучив данные МВД, минтранса и Агентства вулканологии страны выяснило, что шесть вулканов одновременно извергаются в разных регионах Индонезии. Речь идет о вулканах Анак-Кракатау, Семеру, Ибу, Левотоби Лаки-Лаки, Левотолок и Синабунг. Согласно данным МВД, их активность наблюдается практически одновременно, начиная с 31 августа.
 
ТуризмБизнесРОССИЯБалиДжакартаПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВАТОРМВД
 
 
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