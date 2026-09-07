https://1prime.ru/20260907/turoperatory-873088128.html

Туроператоры не зафиксировали всплеска отмены туров на Бали

Туроператоры не зафиксировали всплеска отмены туров на Бали - 07.09.2026, ПРАЙМ

Туроператоры не зафиксировали всплеска отмены туров на Бали

Российские туроператоры не фиксируют всплеска заявок на отмену туров на Бали на фоне извержения вулкана, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T19:49+0300

2026-09-07T19:49+0300

2026-09-07T19:53+0300

туризм

бизнес

россия

бали

джакарта

персидский залив

атор

мвд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873088128.jpg?1788800016

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Российские туроператоры не фиксируют всплеска заявок на отмену туров на Бали на фоне извержения вулкана, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Аннуляции туров на Бали сейчас находятся в пределах стандартного для сезона уровня. Туроператоры не фиксируют всплеска заявок на отмену туров или забронированного проживания из-за извержения вулкана на расположенных далеко других островах", - сказали в АТОР. Там пояснили, что физически Бали находится далеко от эпицентра извержения. Так, курортам Бали, его пляжам и инфраструктуре лава или пепел не угрожают. Находящийся ближе к Бали вулкан Семеру также проявляет активность, но ветер уносит пепел в сторону от курорта. "Еще один активный вулкан, Левотоби, бушует значительно восточнее Бали (на острове Флорес), его шлейфы не задевают Бали тоже", - добавили там. При этом в ассоциации подчеркнули, что аэропорт Бали работает штатно, принимает и отправляет самолеты, а воздушное пространство над самим Бали чистое. Также отмечается, что из-за извержения некоторые индонезийские компании отменили или перенесли десятки рейсов между Бали и Джакартой из-за закрытия столичных аэропортов Джакарты, однако на логистику российских туристов это не повлияло. Так, путешественники летают на Бали либо прямыми рейсами, либо стыковочными, но через аэропорты стран Персидского Залива, Стамбул или аэропорты Китая. Ранее в понедельник РИА Новости, изучив данные МВД, минтранса и Агентства вулканологии страны выяснило, что шесть вулканов одновременно извергаются в разных регионах Индонезии. Речь идет о вулканах Анак-Кракатау, Семеру, Ибу, Левотоби Лаки-Лаки, Левотолок и Синабунг. Согласно данным МВД, их активность наблюдается практически одновременно, начиная с 31 августа.

бали

джакарта

персидский залив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, бали, джакарта, персидский залив, атор, мвд