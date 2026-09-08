https://1prime.ru/20260908/ekspress-873110294.html

"Демидовский экспресс" Екатеринбург — Петербург станет двухэтажным

"Демидовский экспресс" Екатеринбург — Петербург станет двухэтажным - 08.09.2026, ПРАЙМ

"Демидовский экспресс" Екатеринбург — Петербург станет двухэтажным

Фирменный поезд "Демидовский экспресс" между Екатеринбургом и Санкт-Петербургом с 3 декабря станет двухэтажным, сообщили РЖД. | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T13:21+0300

2026-09-08T13:21+0300

2026-09-08T13:21+0300

бизнес

россия

екатеринбург

санкт-петербург

пермь

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873110294.jpg?1788862901

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Фирменный поезд "Демидовский экспресс" между Екатеринбургом и Санкт-Петербургом с 3 декабря станет двухэтажным, сообщили РЖД. "С 3 декабря 2026 года фирменный поезд №71/72 "Демидовский экспресс" Екатеринбург – Санкт-Петербург станет двухэтажным. Это будет первый регулярный двухэтажный поезд до Екатеринбурга", - говорится в сообщении. Расписание поезда останется прежним, отмечает компания. Он будет отправляться из Екатеринбурга в 23.35, из Санкт-Петербурга - в 16.02. Поезд в пути сделает остановки в Первоуральске, Кунгуре, Перми, Глазове, Кирове, Вологде, Череповце и других городах. В составе вагоны СВ и купе, оборудованные, в том числе душевыми, кондиционерами, яркими детскими купе, розетками и др. Также предусмотрен вагон-ресторан.

екатеринбург

санкт-петербург

пермь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, екатеринбург, санкт-петербург, пермь, ржд