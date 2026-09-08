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"Демидовский экспресс" Екатеринбург — Петербург станет двухэтажным
"Демидовский экспресс" Екатеринбург — Петербург станет двухэтажным - 08.09.2026, ПРАЙМ
"Демидовский экспресс" Екатеринбург — Петербург станет двухэтажным
Фирменный поезд "Демидовский экспресс" между Екатеринбургом и Санкт-Петербургом с 3 декабря станет двухэтажным, сообщили РЖД. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T13:21+0300
2026-09-08T13:21+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Фирменный поезд "Демидовский экспресс" между Екатеринбургом и Санкт-Петербургом с 3 декабря станет двухэтажным, сообщили РЖД.
"С 3 декабря 2026 года фирменный поезд №71/72 "Демидовский экспресс" Екатеринбург – Санкт-Петербург станет двухэтажным. Это будет первый регулярный двухэтажный поезд до Екатеринбурга", - говорится в сообщении.
Расписание поезда останется прежним, отмечает компания. Он будет отправляться из Екатеринбурга в 23.35, из Санкт-Петербурга - в 16.02.
Поезд в пути сделает остановки в Первоуральске, Кунгуре, Перми, Глазове, Кирове, Вологде, Череповце и других городах.
В составе вагоны СВ и купе, оборудованные, в том числе душевыми, кондиционерами, яркими детскими купе, розетками и др. Также предусмотрен вагон-ресторан.
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"Демидовский экспресс" Екатеринбург — Петербург станет двухэтажным
Фирменный поезд "Демидовский экспресс" с 3 декабря станет двухэтажным
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Фирменный поезд "Демидовский экспресс" между Екатеринбургом и Санкт-Петербургом с 3 декабря станет двухэтажным, сообщили РЖД.
"С 3 декабря 2026 года фирменный поезд №71/72 "Демидовский экспресс" Екатеринбург – Санкт-Петербург станет двухэтажным. Это будет первый регулярный двухэтажный поезд до Екатеринбурга", - говорится в сообщении.
Расписание поезда останется прежним, отмечает компания. Он будет отправляться из Екатеринбурга в 23.35, из Санкт-Петербурга - в 16.02.
Поезд в пути сделает остановки в Первоуральске, Кунгуре, Перми, Глазове, Кирове, Вологде, Череповце и других городах.
В составе вагоны СВ и купе, оборудованные, в том числе душевыми, кондиционерами, яркими детскими купе, розетками и др. Также предусмотрен вагон-ресторан.