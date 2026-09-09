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"Лукойл" начал добычу нефти на Командиршорской группе месторождений в НАО
"Лукойл" начал добычу нефти на Командиршорской группе месторождений в НАО - 09.09.2026, ПРАЙМ
"Лукойл" начал добычу нефти на Командиршорской группе месторождений в НАО
"Лукойл" начал промышленную добычу нефти на Командиршорской группе месторождений в Ненецком автономном округе (НАО), сообщила компания. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T21:22+0300
2026-09-09T21:22+0300
2026-09-09T21:22+0300
нефть
лукойл
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. "Лукойл" начал промышленную добычу нефти на Командиршорской группе месторождений в Ненецком автономном округе (НАО), сообщила компания. "Лукойл" начал промышленную добычу нефти на Командиршорской группе месторождений. Компания реализовала первый этап крупного инвестиционного проекта по освоению Командиршорской группы месторождений в Ненецком автономном округе", - говорится в сообщении.
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нефть, лукойл
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. "Лукойл" начал промышленную добычу нефти на Командиршорской группе месторождений в Ненецком автономном округе (НАО), сообщила компания.
"Лукойл" начал промышленную добычу нефти на Командиршорской группе месторождений. Компания реализовала первый этап крупного инвестиционного проекта по освоению Командиршорской группы месторождений в Ненецком автономном округе", - говорится в сообщении.