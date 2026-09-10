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Товарооборот Киргизии со странами ЕАЭС за пять лет вырос в 2,4 раза - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Товарооборот Киргизии со странами ЕАЭС за пять лет вырос в 2,4 раза
Товарооборот Киргизии со странами ЕАЭС за пять лет вырос в 2,4 раза - 10.09.2026, ПРАЙМ
Товарооборот Киргизии со странами ЕАЭС за пять лет вырос в 2,4 раза
Товарооборот Киргизии со странами Евразийского экономического союза за 5 лет вырос в 2,4 раза и достиг в 2025 году 5,9 миллиарда долларов, сообщил первый... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T15:03+0300
2026-09-10T15:03+0300
россия
мировая экономика
киргизия
москва
сша
еаэс
евразийская экономическая комиссия
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БИШКЕК, 10 сен - ПРАЙМ. Товарооборот Киргизии со странами Евразийского экономического союза за 5 лет вырос в 2,4 раза и достиг в 2025 году 5,9 миллиарда долларов, сообщил первый вице-премьер республики Данияр Амангельдиев. Как сообщили журналистам в пресс-службе кабмина Киргизии, Амангельдиев в рамках рабочей поездки в Москву принял участие в очередном заседании совета Евразийской экономической комиссии. В ходе заседания был рассмотрен вопрос о состоянии взаимной торговли между государствами-членами ЕАЭС. "Товарооборот Кыргызстана со странами ЕАЭС в 2025 году составил 5,9 миллиарда долларов США, увеличившись в 2,4 раза по сравнению с 2020 годом", - приводит слова Амангельдиева пресс-служба. Отмечается, что в целом на заседании было рассмотрено 48 вопросов, касающихся развития агропромышленного комплекса, состояния взаимной торговли государств-членов ЕАЭС, развития транспортной и энергетической инфраструктуры, а также интеграционного взаимодействия в цифровой сфере. "Особое внимание уделено развитию агропромышленного комплекса государств-членов ЕАЭС. Рассмотрен проект совместных прогнозов развития АПК и балансов спроса и предложения по основным видам сельскохозяйственной продукции, продовольствия и сельскохозяйственного сырья на 2026-2027 годы", - уточнили в сообщении. В кабмине добавили, что совместные прогнозы направлены на обеспечение сбалансированности общего рынка, более эффективное использование производственного потенциала государств-членов, развитие взаимной торговли и создание новых производств. "Отдельное внимание в ходе заседания уделено развитию транспортной инфраструктуры и реализации приоритетных интеграционных проектов государств-членов ЕАЭС", - подытожили в пресс-службе.
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россия, мировая экономика, киргизия, москва, сша, еаэс, евразийская экономическая комиссия
РОССИЯ, Мировая экономика, КИРГИЗИЯ, МОСКВА, США, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия
15:03 10.09.2026
 
Товарооборот Киргизии со странами ЕАЭС за пять лет вырос в 2,4 раза

Товарооборот Киргизии со странами ЕАЭС за пять лет вырос в 2,4 раза

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БИШКЕК, 10 сен - ПРАЙМ. Товарооборот Киргизии со странами Евразийского экономического союза за 5 лет вырос в 2,4 раза и достиг в 2025 году 5,9 миллиарда долларов, сообщил первый вице-премьер республики Данияр Амангельдиев.
Как сообщили журналистам в пресс-службе кабмина Киргизии, Амангельдиев в рамках рабочей поездки в Москву принял участие в очередном заседании совета Евразийской экономической комиссии. В ходе заседания был рассмотрен вопрос о состоянии взаимной торговли между государствами-членами ЕАЭС.
"Товарооборот Кыргызстана со странами ЕАЭС в 2025 году составил 5,9 миллиарда долларов США, увеличившись в 2,4 раза по сравнению с 2020 годом", - приводит слова Амангельдиева пресс-служба.
Отмечается, что в целом на заседании было рассмотрено 48 вопросов, касающихся развития агропромышленного комплекса, состояния взаимной торговли государств-членов ЕАЭС, развития транспортной и энергетической инфраструктуры, а также интеграционного взаимодействия в цифровой сфере.
"Особое внимание уделено развитию агропромышленного комплекса государств-членов ЕАЭС. Рассмотрен проект совместных прогнозов развития АПК и балансов спроса и предложения по основным видам сельскохозяйственной продукции, продовольствия и сельскохозяйственного сырья на 2026-2027 годы", - уточнили в сообщении.
В кабмине добавили, что совместные прогнозы направлены на обеспечение сбалансированности общего рынка, более эффективное использование производственного потенциала государств-членов, развитие взаимной торговли и создание новых производств.
"Отдельное внимание в ходе заседания уделено развитию транспортной инфраструктуры и реализации приоритетных интеграционных проектов государств-членов ЕАЭС", - подытожили в пресс-службе.
 
РОССИЯМировая экономикаКИРГИЗИЯМОСКВАСШАЕАЭСЕвразийская экономическая комиссия
 
 
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