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Биржи США растут в пределах 1% на фоне снижения цен на нефть

Биржи США растут в пределах 1% на фоне снижения цен на нефть - 11.09.2026, ПРАЙМ

Биржи США растут в пределах 1% на фоне снижения цен на нефть

Основные фондовые индексы США растут в пятницу в пределах 1% на фоне снижения мировых цен на нефть, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T17:39+0300

2026-09-11T17:39+0300

2026-09-11T17:39+0300

рынок

нефть

сша

dow jones

wells fargo

nasdaq composite

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в пятницу в пределах 1% на фоне снижения мировых цен на нефть, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. По состоянию на 17.17 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,96% относительно предыдущего закрытия - до 52 564,99 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,04%, до 26 352,61 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,91%, до 7661 пункта. В пятницу цены на нефть марок Brent и WTI снижаются примерно на 3%, что, по словам экспертов, способствует росту американского фондового рынка. "Теперь, когда решение о повышении ставки в сентябре заложено, рынок задумывается о том, что будет дальше. Нефть - это более важная тема… Падение цен в пятницу принесло некоторое облегчение", - цитирует агентство Блумберг стратегов Wells Fargo. Инвесторы также оценивают американскую статистику. Годовая инфляция в США по итогам августа ожидаемо сохранилась на уровне предыдущего месяца в 3,4%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,4% после увеличения на 0,1%, что также совпало с прогнозами аналитиков. Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к американской экономике, по предварительной оценке, в сентябре сократился до 47,8 пункта с 51,7 пункта в августе. Прогноз подразумевал снижение только до 51 пункта. Несмотря на пятничный рост, фондовые индексы США готовятся завершить неделю в минусе. С понедельника Dow Jones снизился на 1,5%, Nasdaq Composite - на 0,6%, S&P 500 - на 0,7%.

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рынок, нефть, сша, dow jones, wells fargo, nasdaq composite