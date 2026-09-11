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Биржи США растут в пределах 1% на фоне снижения цен на нефть - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Биржи США растут в пределах 1% на фоне снижения цен на нефть
Биржи США растут в пределах 1% на фоне снижения цен на нефть - 11.09.2026, ПРАЙМ
Биржи США растут в пределах 1% на фоне снижения цен на нефть
Основные фондовые индексы США растут в пятницу в пределах 1% на фоне снижения мировых цен на нефть, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T17:39+0300
2026-09-11T17:39+0300
рынок
нефть
сша
dow jones
wells fargo
nasdaq composite
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в пятницу в пределах 1% на фоне снижения мировых цен на нефть, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. По состоянию на 17.17 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,96% относительно предыдущего закрытия - до 52 564,99 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,04%, до 26 352,61 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,91%, до 7661 пункта. В пятницу цены на нефть марок Brent и WTI снижаются примерно на 3%, что, по словам экспертов, способствует росту американского фондового рынка. "Теперь, когда решение о повышении ставки в сентябре заложено, рынок задумывается о том, что будет дальше. Нефть - это более важная тема… Падение цен в пятницу принесло некоторое облегчение", - цитирует агентство Блумберг стратегов Wells Fargo. Инвесторы также оценивают американскую статистику. Годовая инфляция в США по итогам августа ожидаемо сохранилась на уровне предыдущего месяца в 3,4%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,4% после увеличения на 0,1%, что также совпало с прогнозами аналитиков. Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к американской экономике, по предварительной оценке, в сентябре сократился до 47,8 пункта с 51,7 пункта в августе. Прогноз подразумевал снижение только до 51 пункта. Несмотря на пятничный рост, фондовые индексы США готовятся завершить неделю в минусе. С понедельника Dow Jones снизился на 1,5%, Nasdaq Composite - на 0,6%, S&P 500 - на 0,7%.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
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рынок, нефть, сша, dow jones, wells fargo, nasdaq composite
Рынок, Нефть, США, Dow Jones, Wells Fargo, Nasdaq Composite
17:39 11.09.2026
 
Биржи США растут в пределах 1% на фоне снижения цен на нефть

Фондовые индексы США растут в пределах 1% на фоне снижения мировых цен на нефть

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в пятницу в пределах 1% на фоне снижения мировых цен на нефть, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.
По состоянию на 17.17 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,96% относительно предыдущего закрытия - до 52 564,99 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,04%, до 26 352,61 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,91%, до 7661 пункта.
В пятницу цены на нефть марок Brent и WTI снижаются примерно на 3%, что, по словам экспертов, способствует росту американского фондового рынка.
"Теперь, когда решение о повышении ставки в сентябре заложено, рынок задумывается о том, что будет дальше. Нефть - это более важная тема… Падение цен в пятницу принесло некоторое облегчение", - цитирует агентство Блумберг стратегов Wells Fargo.
Инвесторы также оценивают американскую статистику. Годовая инфляция в США по итогам августа ожидаемо сохранилась на уровне предыдущего месяца в 3,4%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,4% после увеличения на 0,1%, что также совпало с прогнозами аналитиков.
Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к американской экономике, по предварительной оценке, в сентябре сократился до 47,8 пункта с 51,7 пункта в августе. Прогноз подразумевал снижение только до 51 пункта.
Несмотря на пятничный рост, фондовые индексы США готовятся завершить неделю в минусе. С понедельника Dow Jones снизился на 1,5%, Nasdaq Composite - на 0,6%, S&P 500 - на 0,7%.
 
РынокНефтьСШАDow JonesWells FargoNasdaq Composite
 
 
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