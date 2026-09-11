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"Большая четверка" операторов связи запустила 5G в 16 городах России

"Большая четверка" операторов связи запустила 5G в 16 городах России - 11.09.2026, ПРАЙМ

"Большая четверка" операторов связи запустила 5G в 16 городах России

"Большая четверка" операторов связи запустила 5G в 16 городах России, доступ уже получили 10 миллионов абонентов, рассказало Минцифры. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T09:52+0300

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. "Большая четверка" операторов связи запустила 5G в 16 городах России, доступ уже получили 10 миллионов абонентов, рассказало Минцифры. "На первом этапе сервисы 5G заработали в 16 городах, доступ к высокоскоростному мобильному интернету пятого поколения получили около 10 миллионов человек. Услуги на базе 5G будут предоставлять операторы "большой четверки", - сообщило ведомство. Отмечается, что в запуске 5G на площадках в Твери, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске приняли участие главы "Мегафона" Хачатур Помбухчан, "Билайна" Сергей Анохин, Т2 Антон Годовиков и МТС Инесса Галактионова. В ведомстве добавили, что объем мобильного интернет-трафика за шесть лет вырос более чем в три раза, поэтому развертывание 5G особенно важно для крупных городов. Так, в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге 5G запустили все четыре оператора, в Новосибирске и Казани - "Мегафон" и МТС, в Самаре — "Билайн" и "Мегафон", в Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Твери - "Мегафон". Также новую сеть запустили в Волгограде, Красноярске, Перми и Челябинске Т2, в Уфе - МТС, а в Ярославле - "Билайн". Ранее в конце августа Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) утвердила использование операторами связи "Билайн", "Мегафон", МТС и Т2 уже имеющихся частот LTE под сети 5G.

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технологии, бизнес, тверь, самара, екатеринбург, мегафон, билайн, мтс