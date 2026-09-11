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В "Циане" назвали регионы с самой высокой долей сделок с землей

В "Циане" назвали регионы с самой высокой долей сделок с землей - 11.09.2026, ПРАЙМ

В "Циане" назвали регионы с самой высокой долей сделок с землей

Среди российских регионов по доле сделок с землей на загородном рынке лидируют Мурманская область и Якутия, рассказали РИА Недвижимость в "Циане". | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T10:19+0300

2026-09-11T10:19+0300

2026-09-11T10:19+0300

бизнес

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якутия

москва

магаданская область

циан

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Среди российских регионов по доле сделок с землей на загородном рынке лидируют Мурманская область и Якутия, рассказали РИА Недвижимость в "Циане". По данным сервиса, наибольшая доля сделок с участками приходится на северные регионы: Мурманскую область (91%), Якутию (89%), Магаданскую область (87%), Коми (87%) и ЯНАО (86%). "Из-за дороговизны строительства (высокой стоимости работ и доставки материалов), сурового климата и низкой популярности загородной жизни в этих регионах предложение готовых домов ограничено, поэтому покупателям чаще приходится выбирать участок и строить самостоятельно", - отметил собеседник агентства, добавив, что также в лидерах Марий Эл с результатом 86%. Наименьшая доля сделок с землей, по подсчетам "Циана", в отмечена Москве (67%), Белгородской области (69%), Ставропольском крае (70%), Воронежской (70%) и Саратовской областях (70%). "В этих регионах (кроме Москвы) популярно проживание в собственном доме, а более мягкий климат и высокая концентрация населенных пунктов делают строительство менее затратным и сложным, благодаря чему рынок готовых домов развит лучше", - добавил представитель сервиса. По его словам, в среднем по России на долю земельных участков в общем числе сделок на загородных рынке приходится 76%.

якутия

москва

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бизнес, россия, недвижимость, якутия, москва, магаданская область, циан