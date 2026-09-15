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"Не снились в худших снах": Туск пообещал полякам рекордные цены на топливо

"Не снились в худших снах": Туск пообещал полякам рекордные цены на топливо - 15.09.2026, ПРАЙМ

"Не снились в худших снах": Туск пообещал полякам рекордные цены на топливо

Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал жителям страны цены на автомобильное топливо, которые никому не снились в самых худших снах. | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T14:53+0300

2026-09-15T14:53+0300

2026-09-15T14:53+0300

мировая экономика

польша

дональд туск

кароль навроцкий

orlen

нефть

топливо

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ВАРШАВА, 15 сен – ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал жителям страны цены на автомобильное топливо, которые никому не снились в самых худших снах. "Мы скоро будем иметь рекордные цены (на топливо – ред.). Такие, которые никому не снились в самых худших снах", - сказал Туск, открывая заседание кабмина. В сложившейся ситуации он обвинил президента Польши Кароля Навроцкого, который отказался подписывать инициированный правительством и принятый сеймом закон о налогообложении сверхприбылей топливных компаний. "Полностью непонятная для нас блокада президента делает невозможным снижение цен на топливо. Я говорю о законе, который мы подготовили, на основании которого мы могли бы обложить налогом сверхприбыли топливных фирм, чтобы иметь возможность далее регулировать, то есть снижать цены топлива за счет полученных денег", - сказал Туск. "Не спрашивайте меня. Я не имею никакого понятия о том, что ему подсказало заблокировать такой очевидный проект, как налогообложение сверхприбылей. В каждом топливном кризисе мы все теряем, а топливные фирмы приобретают. Не потому, что они делают что-то плохое, а попросту потому, что топливо становится намного дороже и прибыли становится больше", - продолжил он. Премьер сообщил, что правительство снова внесет на рассмотрение сейма законопроект, о котором идет речь. По его данным, крупнейший польский топливный концерн Orlen на фоне мирового топливного кризиса получает огромные дополнительные прибыли. "Только Orlen получил прибыль нетто за первое полугодие почти 16 миллиардов злотых (около 4,2 миллиарда долларов), а в прошлом году – неполные 6 миллиардов (около 1,6 миллиарда долларов). И мы хотели иметь эти деньги на отказ от НДС и акцизов, чтобы топливо было хоть немного дешевле", - сказал Туск. При этом он пообещал, что если Навроцкий подпишет закон, то правительство немедленно начнет новый этап программы по снижению розничных цен на топливо CPN (цены топлива ниже). "Я гарантирую, что если президент наконец подпишет закон о налогообложении сверхприбылей топливных компаний, то после его подписи мы немедленно начнем реализовывать очередной вариант CPN, то есть снижение цен на топливо", - сказал премьер. Первого сентября в Польше завершилась введенная несколько недель назад правительством программа CPN ("цены топлива ниже"), когда ставка НДС на бензин и дизельное топливо была снижена до 8% с 24%, а глава Минэнерго ежедневно определял максимальную розничную цену. Сразу после этого цены дизельного топлива на АЗС выросли в среднем до 8,5 злотого (2,28 доллара) с 7,31 злотого (1,96 доллара) за литр, а бензина АИ-95 - до 7,65 злотого (более 2 долларов) за литр по сравнению с 6,65 злотого (1,78 доллара). Правительство неоднократно заявляло, что в бюджете больше нет средств на сдерживание роста цен топлива.

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мировая экономика, польша, дональд туск, кароль навроцкий, orlen, нефть, топливо