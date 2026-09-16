https://1prime.ru/20260916/dividendy-873316161.html

"Заработал - делитесь": дивиденды нефтяников ушли на пересчет

"Заработал - делитесь": дивиденды нефтяников ушли на пересчет - 16.09.2026, ПРАЙМ

"Заработал - делитесь": дивиденды нефтяников ушли на пересчет

Первое полугодие 2026 года стало для российского нефтегазового сектора и периодом исключительной силы, и проверкой на устойчивость. На фоне конфликта на Ближнем | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T07:07+0300

2026-09-16T07:07+0300

2026-09-16T07:07+0300

статья

нефть

ближний восток

газпром

лукойл

татнефть

выплата дивидендов

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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Первое полугодие 2026 года стало для российского нефтегазового сектора и периодом исключительной силы, и проверкой на устойчивость. На фоне конфликта на Ближнем Востоке рублевая стоимость Urals во втором квартале превысила 6000 рублей за баррель, тогда как в начале года держалась в диапазоне 3000–3500 рублей. В результате обещанные акционерам дивиденды за первую половину 2026 года составили почти 500 миллиардов рублей, что 46% больше, чем годом ранее.🤝 Разные результаты при общей удачеВ таких условиях особенно позитивно выглядели результаты компаний с фокусом на нефтепереработке — "ЛУКОЙЛа", "Татнефти" и "Газпром нефти". Дополнительно на показателях сказались бухгалтерские факторы: при резком улучшении конъюнктуры доходы растут быстрее расходов, в частности с лагом увеличиваются налоги.По словам доцента Президентской академии Тамары Сафоновой, ряд компаний сектора по итогам первого полугодия 2026 года продемонстрировал рост дивидендной доходности — среди них "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть", "НОВАТЭК" и "Татнефть". Рост доходности был связан с увеличением мировых цен на нефть, газ и нефтепродукты на фоне эскалации ближневосточного конфликта."Средняя цена Urals за январь–июнь 2026 года составила 67,91 доллара за баррель против 59,17 доллара годом ранее — рост на 15%. Кроме того, в первом полугодии на российских производителей не распространялся запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, что позволило увеличить выручку на фоне роста мировых цен на нефтепродукты", — поясняет она.В результате "Татнефть" по итогам первого полугодия нарастила чистую прибыль акционеров почти в три раза год к году — до 165 миллиардов рублей. "Газпром нефть" — в 1,7 раза, также до 165 миллиардов рублей. "ЛУКОЙЛ" — почти в пять раз, до 431 миллиарда рублей.Как отмечает Михаил Гордиенко, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова, российская нефтянка демонстрирует способность сохранять прибыльность в условиях внешнего давления. И рост рекомендованных промежуточных дивидендов у ряда крупных компаний — безусловно, положительный сигнал как для акционеров, так и для рынка в целом."В первом полугодии 2026 года повышение нефтяных цен и благоприятная для экспортеров валютная конъюнктура в совокупности поддержали финансовые результаты компаний сектора", — подчеркивает эксперт.По его мнению, устойчивость отрасли объясняется сочетанием производственного потенциала и гибкости, способности находить покупателей и доставлять продукт в постоянно изменяющихся, часто внешне агрессивных условиях.Кстати, буквально на днях, выступая на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ во Владивостоке, зампред правительства Александр Новак заявил, что российская нефть остается востребованной на азиатских рынках. В частности, по его словам, за семь месяцев 2026 года поставки в Китай выросли на 25%.✅ Дивиденды как тест на здоровьеСильные финансовые результаты стали основой для неплохих дивидендов, но их качество различается. Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить 32,9 рубля по итогам полугодия — 5,5% доходности на обыкновенную акцию, что соответствует 50% прибыли по РСБУ. На фоне чистой денежной позиции и сохранения положительной конъюнктуры допускаем, что по итогам года компания может выплатить более 50% прибыли в качестве дивидендов.Базово по итогам 2026 года от "Татнефти" ожидается около 80 рублей дивидендов на акцию (13,4% доходности). Целевая цена по обыкновенным акциям — 747 рублей.Противоречиво выглядит ситуация с дивидендами "Газпром нефти". По итогам полугодия совет директоров рекомендовал выплатить 42,5 рубля на акцию (7,8% доходности). При этом компания направила на выплату почти 75% прибыли по МСФО, что значительно превышает свободный денежный поток за полугодие. Это значит, что ради повышенных выплат в пользу материнской компании "Газпром нефть" в очередной раз наращивает долг."Постоянные выплаты в долг являются неустойчивыми, что может в среднесрочной перспективе вынудить компанию сократить норму выплат до более стандартных 50–60% прибыли по МСФО. В такой ситуации мы нейтрально настроены по отношению к акциям “Газпром нефти”", — отмечает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.💰 ЛУКОЙЛ и НОВАТЭК: ставка на поток"ЛУКОЙЛ" традиционно платит дивиденды по итогам девяти месяцев, но исходя из результатов за полугодие. На фоне крайне сильной генерации свободного денежного потока ожидается, что промежуточные дивиденды составят около 520 рублей на акцию (10% доходности). Рекомендацию совета директоров ожидается в течение ближайших двух месяцев."Благодаря чистой денежной позиции и сильной генерации FCF “ЛУКОЙЛ” останется привлекательной дивидендной историей. Сохраняем положительный взгляд, целевая цена — 6050 рублей", — говорит Кауфман."НОВАТЭК" в качестве дивидендов за полугодие, как и в предыдущие два года, решил выплатить 35,5 рубля на акцию (3,5% доходности). Контракты по продаже СПГ в основном с лагом зависят от цен на нефть, поэтому положительный эффект от конфликта на Ближнем Востоке будет более заметен во втором полугодии. По итогам года в целом от "НОВАТЭКа" эксперты ждут выплаты 92 рубля на акцию, что соответствует 9,1% доходности.При этом разочарованием в секторе стал отчет "Роснефти". Несмотря на крайне позитивную конъюнктуру, компания по итогам полугодия сократила чистую прибыль частично из-за ряда неденежных факторов. В таких условиях промежуточные выплаты могут составить только 9,4 рубля на акцию (2,8% доходности).🏆 Победители и проигравшиеОтчеты за полугодие и промежуточные дивиденды довольно четко разделили нефтегазовый сектор на локальных победителей и проигравших. Акции "ЛУКОЙЛа", "Татнефти" и "Газпром нефти" с летних минимумов выросли на 30–50% и отыграли значительную часть предшествующего падения. В то же время отскок акций компаний без дивидендов (например, "Газпрома") или со скромными выплатами ("Роснефть") был менее впечатляющим.Гордиенко при этом предостерегает от поспешных выводов:"Дивиденды следует оценивать вместе с денежным потоком, долгом и инвестициями в каждом конкретном случае. Сами по себе выплаты еще не характеризуют здоровье всего сектора. Наиболее убедительный показатель устойчивости — когда компания одновременно финансирует развитие и обеспечивает доход акционерам. Именно способность поддерживать подобный баланс дает основания для оптимизма".🔮Что дальшеВо втором полугодии конъюнктура для российских нефтяников продолжает выглядеть позитивно. На фоне небольшого ослабления рубля и роста мировых цен на нефть рублевая стоимость Urals локально снова превысила 6000 рублей за баррель, что нивелирует негатив от атак по НПЗ и небольшого снижения добычи и создает предпосылки для повышенных дивидендов по итогам второго полугодия. На этом фоне эксперты сохраняют положительный взгляд практически на всех представителей российского нефтегазового сектора.Если говорить про рынок в целом, то он хотя и отскочил на 20% относительно аномальных июльских минимумов, но остается на низких по историческим меркам уровнях, особенно с учетом недавнего ослабления рубля и роста мировых цен на нефть. Основным сдерживающим фактором для широкого рынка остается геополитика.В случае дальнейшего развития переговорного трека по Украине появятся все основания для продолжения отскока рынка хотя бы до уровней начала лета. При этом риском остается возможность новой эскалации, которая в негативном сценарии способна перевесить фундаментальную недооцененность российских акций.

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нефть, ближний восток, газпром, лукойл, татнефть, выплата дивидендов