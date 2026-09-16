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РЖД планируют выйти на рынки Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки

РЖД планируют выйти на рынки Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки - 16.09.2026, ПРАЙМ

РЖД планируют выйти на рынки Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки

РЖД планируют предложить свои компетенции на рынках стран Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T10:25+0300

2026-09-16T10:25+0300

2026-09-16T10:25+0300

бизнес

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олег белозеров

ржд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен - ПРАЙМ. РЖД планируют предложить свои компетенции на рынках стран Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. Глава РЖД выступал на лекции просветительского марафона "Знание.Первые" на полях Международного фестиваля молодежи. "Управляем железными дорогами в Армении и Монголии. Сотрудничаем с Беларусью, Туркменистаном, Киргизией и многими другими государствами. В планах выход на рынки стран Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки", - сказал Белозеров. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем принимают 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.

ближний восток

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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