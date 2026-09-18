https://1prime.ru/20260918/lukoyl-873438898.html

Нефтепереработка "Лукойла" на НПЗ в России в I полугодии снизилась на 9,6%

Нефтепереработка "Лукойла" на НПЗ в России в I полугодии снизилась на 9,6% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Нефтепереработка "Лукойла" на НПЗ в России в I полугодии снизилась на 9,6%

Нефтепереработка "Лукойла" на НПЗ в России в первом полугодии составила 18,8 миллиона тонн, снизившись на 9,6% из-за ремонтных работ, говорится в отчете... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T17:31+0300

2026-09-18T17:31+0300

2026-09-18T17:31+0300

нефть

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лукойл

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Нефтепереработка "Лукойла" на НПЗ в России в первом полугодии составила 18,8 миллиона тонн, снизившись на 9,6% из-за ремонтных работ, говорится в отчете компании. "По итогам первого полугодия 2026 года переработка нефтяного сырья на собственных НПЗ группы в России составила 18,8 миллиона тонн, что на 9,6% ниже уровня первого полугодия 2025 года. Снижение объема переработки в основном связано с ремонтными работами на российских НПЗ Группы", - сообщила компания.

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нефть, россия, нпз, лукойл