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Нефтепереработка "Лукойла" на НПЗ в России в I полугодии снизилась на 9,6%
Нефтепереработка "Лукойла" на НПЗ в России в I полугодии снизилась на 9,6% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Нефтепереработка "Лукойла" на НПЗ в России в I полугодии снизилась на 9,6%
Нефтепереработка "Лукойла" на НПЗ в России в первом полугодии составила 18,8 миллиона тонн, снизившись на 9,6% из-за ремонтных работ, говорится в отчете... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T17:31+0300
2026-09-18T17:31+0300
2026-09-18T17:31+0300
нефть
россия
нпз
лукойл
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Нефтепереработка "Лукойла" на НПЗ в России в первом полугодии составила 18,8 миллиона тонн, снизившись на 9,6% из-за ремонтных работ, говорится в отчете компании. "По итогам первого полугодия 2026 года переработка нефтяного сырья на собственных НПЗ группы в России составила 18,8 миллиона тонн, что на 9,6% ниже уровня первого полугодия 2025 года. Снижение объема переработки в основном связано с ремонтными работами на российских НПЗ Группы", - сообщила компания.
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нефть, россия, нпз, лукойл
Нефть, РОССИЯ, НПЗ, Лукойл
Нефтепереработка "Лукойла" на НПЗ в России в I полугодии снизилась на 9,6%
Нефтепереработка "Лукойла" на НПЗ в России в первом полугодии составила 18,8 миллиона тонн
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Нефтепереработка "Лукойла" на НПЗ в России в первом полугодии составила 18,8 миллиона тонн, снизившись на 9,6% из-за ремонтных работ, говорится в отчете компании.
"По итогам первого полугодия 2026 года переработка нефтяного сырья на собственных НПЗ группы в России составила 18,8 миллиона тонн, что на 9,6% ниже уровня первого полугодия 2025 года. Снижение объема переработки в основном связано с ремонтными работами на российских НПЗ Группы", - сообщила компания.