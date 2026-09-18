https://1prime.ru/20260918/lukoyl-873439766.html

"Лукойл" снизил добычу углеводородов в России в первом полугодии на 5,2%

"Лукойл" снизил добычу углеводородов в России в первом полугодии на 5,2% - 18.09.2026, ПРАЙМ

"Лукойл" снизил добычу углеводородов в России в первом полугодии на 5,2%

Добыча углеводородов "Лукойлом" в России в первом полугодии снизилась на 5,2% в годовом выражении и составила 1,722 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T17:43+0300

2026-09-18T17:43+0300

2026-09-18T18:06+0300

нефть

лукойл

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Добыча углеводородов "Лукойлом" в России в первом полугодии снизилась на 5,2% в годовом выражении и составила 1,722 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, говорится в отчете."По итогам первого полугодия 2026 года добыча углеводородов группы "Лукойл" в России составила 1,722 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 5,2% ниже уровня первого полугодия 2025 года. Снижение объемов добычи преимущественно обусловлено инфраструктурными ограничениями", - говорится в отчете.По итогам первого полугодия прошлого года добыча углеводородов компанией составила 1,817 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки."Лукойл" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится более 2% мировой добычи и примерно 1% доказанных запасов углеводородов.

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нефть, лукойл