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"Лукойл" снизил добычу углеводородов в России в первом полугодии на 5,2% - 18.09.2026, ПРАЙМ
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"Лукойл" снизил добычу углеводородов в России в первом полугодии на 5,2%
"Лукойл" снизил добычу углеводородов в России в первом полугодии на 5,2% - 18.09.2026, ПРАЙМ
"Лукойл" снизил добычу углеводородов в России в первом полугодии на 5,2%
Добыча углеводородов "Лукойлом" в России в первом полугодии снизилась на 5,2% в годовом выражении и составила 1,722 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T17:43+0300
2026-09-18T18:06+0300
нефть
лукойл
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Добыча углеводородов "Лукойлом" в России в первом полугодии снизилась на 5,2% в годовом выражении и составила 1,722 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, говорится в отчете."По итогам первого полугодия 2026 года добыча углеводородов группы "Лукойл" в России составила 1,722 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 5,2% ниже уровня первого полугодия 2025 года. Снижение объемов добычи преимущественно обусловлено инфраструктурными ограничениями", - говорится в отчете.По итогам первого полугодия прошлого года добыча углеводородов компанией составила 1,817 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки."Лукойл" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится более 2% мировой добычи и примерно 1% доказанных запасов углеводородов.
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нефть, лукойл
Нефть, Лукойл
17:43 18.09.2026 (обновлено: 18:06 18.09.2026)
 
"Лукойл" снизил добычу углеводородов в России в первом полугодии на 5,2%

Добыча углеводородов "Лукойлом" в России в первом полугодии снизилась на 5,2%

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Добыча углеводородов "Лукойлом" в России в первом полугодии снизилась на 5,2% в годовом выражении и составила 1,722 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, говорится в отчете.
"По итогам первого полугодия 2026 года добыча углеводородов группы "Лукойл" в России составила 1,722 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 5,2% ниже уровня первого полугодия 2025 года. Снижение объемов добычи преимущественно обусловлено инфраструктурными ограничениями", - говорится в отчете.
По итогам первого полугодия прошлого года добыча углеводородов компанией составила 1,817 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
"Лукойл" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится более 2% мировой добычи и примерно 1% доказанных запасов углеводородов.
 
НефтьЛукойл
 
 
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