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Макрон созовет заседание G7 на фоне рекордного роста цен на топливо - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Макрон созовет заседание G7 на фоне рекордного роста цен на топливо
Макрон созовет заседание G7 на фоне рекордного роста цен на топливо - 18.09.2026, ПРАЙМ
Макрон созовет заседание G7 на фоне рекордного роста цен на топливо
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что созовет в ближайшие недели заседание стран "Большой семерки" на фоне рекордного роста цен на топливо из-за... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T16:07+0300
2026-09-18T16:07+0300
нефть
франция
ближний восток
германия
эммануэль макрон
bild
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ПАРИЖ, 18 сен - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что созовет в ближайшие недели заседание стран "Большой семерки" на фоне рекордного роста цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке. "Я созову заседание G7 для улучшения координации по вопросам уровня запасов (нефти - ред.), а также для расширения сотрудничества по вопросам экспорта и производственных мощностей", - сказал он по итогам встречи с лидерами политических партий. По словам Макрона, встреча пройдет "в ближайшие недели". На ней, среди прочего, будет рассматриваться возможность высвобождения нефти из стратегических резервов, как это было сделано несколько месяцев назад. Ранее газета Parisien сообщила, что средняя цена на дизельное топливо во Франции побила исторический рекорд, достигнув 2,4 евро за литр. Средняя стоимость бензина также обновила максимум, превысив отметку в 2,2 евро за литр. Издание Bild сообщало, что цена на дизтопливо в Германии устанавливает рекорд второй день подряд. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
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нефть, франция, ближний восток, германия, эммануэль макрон, bild
Нефть, ФРАНЦИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ГЕРМАНИЯ, Эммануэль Макрон, Bild
16:07 18.09.2026
 
Макрон созовет заседание G7 на фоне рекордного роста цен на топливо

Макрон заявил, что созовет заседание G7 на фоне рекордного роста цен на топливо

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ПАРИЖ, 18 сен - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что созовет в ближайшие недели заседание стран "Большой семерки" на фоне рекордного роста цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке.
"Я созову заседание G7 для улучшения координации по вопросам уровня запасов (нефти - ред.), а также для расширения сотрудничества по вопросам экспорта и производственных мощностей", - сказал он по итогам встречи с лидерами политических партий.
По словам Макрона, встреча пройдет "в ближайшие недели". На ней, среди прочего, будет рассматриваться возможность высвобождения нефти из стратегических резервов, как это было сделано несколько месяцев назад.
Ранее газета Parisien сообщила, что средняя цена на дизельное топливо во Франции побила исторический рекорд, достигнув 2,4 евро за литр. Средняя стоимость бензина также обновила максимум, превысив отметку в 2,2 евро за литр. Издание Bild сообщало, что цена на дизтопливо в Германии устанавливает рекорд второй день подряд.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
 
НефтьФРАНЦИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКГЕРМАНИЯЭммануэль МакронBild
 
 
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