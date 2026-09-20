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Финансист объяснила, что выгоднее — новый автомобиль или машина с пробегом

Финансист объяснила, что выгоднее — новый автомобиль или машина с пробегом - 20.09.2026, ПРАЙМ

Финансист объяснила, что выгоднее — новый автомобиль или машина с пробегом

После ухода европейских, японских и корейских брендов основной объем авторынка заняли отечественные и китайские марки. Цены на машины выросли, а автокредиты... | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T02:02+0300

2026-09-20T02:02+0300

2026-09-20T02:02+0300

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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. После ухода европейских, японских и корейских брендов основной объем авторынка заняли отечественные и китайские марки. Цены на машины выросли, а автокредиты подорожали вслед за повышением ключевой ставки. Как рассказала агентству "Прайм" международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова, доля автокредитов на новые автомобили достигает почти 66%, тогда как на машины с пробегом — лишь 9,2%.Средняя ставка по автокредитам на август 2026 года составила около 13,8% годовых. Для новых автомобилей она ниже — примерно 10,2% благодаря субсидированным программам. Кредиты на машины с пробегом обходятся заметно дороже — около 18,8% годовых."У нового автомобиля есть свои плюсы. Банки охотнее дают на него кредит, так как рассматривают как более ликвидный залог. Заводская гарантия делает расходы предсказуемыми, а специальные предложения производителей позволяют снизить ставку", - говорит Ермилова.Подержанный автомобиль выигрывает в другом: он дешевле, и за ту же сумму можно взять машину выше классом. Однако возможны дополнительные расходы на обслуживание и скрытые дефекты.Если планировать пользоваться машиной долго и минимизировать риск неожиданных трат, рациональнее выбрать новый автомобиль. Если важен бюджет и хочется машину выше классом — стоит присмотреться к рынку подержанных авто.Китайские бренды занимают значительную долю рынка за счет широкого ассортимента и доступности запчастей. Европейские автомобили сохраняют репутацию надежных, но их покупка может усложняться из-за параллельного импорта.Отдельный фактор — государственные программы, позволяющие отдельным категориям граждан получать скидки на новые автомобили российской сборки. Это может стать решающим аргументом при выборе. "Таким образом, выбор между новым и подержанным авто зависит от финансовых возможностей, целей использования и личных предпочтений", - заключает эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, авто, кредит, эксклюзив