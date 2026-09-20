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Финансист объяснила, что выгоднее — новый автомобиль или машина с пробегом - 20.09.2026, ПРАЙМ
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Финансист объяснила, что выгоднее — новый автомобиль или машина с пробегом
Финансист объяснила, что выгоднее — новый автомобиль или машина с пробегом - 20.09.2026, ПРАЙМ
Финансист объяснила, что выгоднее — новый автомобиль или машина с пробегом
После ухода европейских, японских и корейских брендов основной объем авторынка заняли отечественные и китайские марки. Цены на машины выросли, а автокредиты... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T02:02+0300
2026-09-20T02:02+0300
бизнес
авто
кредит
эксклюзив
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. После ухода европейских, японских и корейских брендов основной объем авторынка заняли отечественные и китайские марки. Цены на машины выросли, а автокредиты подорожали вслед за повышением ключевой ставки. Как рассказала агентству "Прайм" международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова, доля автокредитов на новые автомобили достигает почти 66%, тогда как на машины с пробегом — лишь 9,2%.Средняя ставка по автокредитам на август 2026 года составила около 13,8% годовых. Для новых автомобилей она ниже — примерно 10,2% благодаря субсидированным программам. Кредиты на машины с пробегом обходятся заметно дороже — около 18,8% годовых."У нового автомобиля есть свои плюсы. Банки охотнее дают на него кредит, так как рассматривают как более ликвидный залог. Заводская гарантия делает расходы предсказуемыми, а специальные предложения производителей позволяют снизить ставку", - говорит Ермилова.Подержанный автомобиль выигрывает в другом: он дешевле, и за ту же сумму можно взять машину выше классом. Однако возможны дополнительные расходы на обслуживание и скрытые дефекты.Если планировать пользоваться машиной долго и минимизировать риск неожиданных трат, рациональнее выбрать новый автомобиль. Если важен бюджет и хочется машину выше классом — стоит присмотреться к рынку подержанных авто.Китайские бренды занимают значительную долю рынка за счет широкого ассортимента и доступности запчастей. Европейские автомобили сохраняют репутацию надежных, но их покупка может усложняться из-за параллельного импорта.Отдельный фактор — государственные программы, позволяющие отдельным категориям граждан получать скидки на новые автомобили российской сборки. Это может стать решающим аргументом при выборе. "Таким образом, выбор между новым и подержанным авто зависит от финансовых возможностей, целей использования и личных предпочтений", - заключает эксперт.
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бизнес, авто, кредит, эксклюзив
Бизнес, Авто, кредит, Эксклюзив
02:02 20.09.2026
 
Финансист объяснила, что выгоднее — новый автомобиль или машина с пробегом

Ермилова: банки охотнее дают кредит на новый автомобиль

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобили в центре китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Автомобили в центре китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. После ухода европейских, японских и корейских брендов основной объем авторынка заняли отечественные и китайские марки. Цены на машины выросли, а автокредиты подорожали вслед за повышением ключевой ставки. Как рассказала агентству "Прайм" международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова, доля автокредитов на новые автомобили достигает почти 66%, тогда как на машины с пробегом — лишь 9,2%.
Средняя ставка по автокредитам на август 2026 года составила около 13,8% годовых. Для новых автомобилей она ниже — примерно 10,2% благодаря субсидированным программам. Кредиты на машины с пробегом обходятся заметно дороже — около 18,8% годовых.
"У нового автомобиля есть свои плюсы. Банки охотнее дают на него кредит, так как рассматривают как более ликвидный залог. Заводская гарантия делает расходы предсказуемыми, а специальные предложения производителей позволяют снизить ставку", - говорит Ермилова.
Подержанный автомобиль выигрывает в другом: он дешевле, и за ту же сумму можно взять машину выше классом. Однако возможны дополнительные расходы на обслуживание и скрытые дефекты.
Если планировать пользоваться машиной долго и минимизировать риск неожиданных трат, рациональнее выбрать новый автомобиль. Если важен бюджет и хочется машину выше классом — стоит присмотреться к рынку подержанных авто.
Автосалон - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
"Переплатят миллион". Какой кредит выгоднее для покупки авто в 2026 году
10 февраля, 02:02
Китайские бренды занимают значительную долю рынка за счет широкого ассортимента и доступности запчастей. Европейские автомобили сохраняют репутацию надежных, но их покупка может усложняться из-за параллельного импорта.
Отдельный фактор — государственные программы, позволяющие отдельным категориям граждан получать скидки на новые автомобили российской сборки. Это может стать решающим аргументом при выборе. "Таким образом, выбор между новым и подержанным авто зависит от финансовых возможностей, целей использования и личных предпочтений", - заключает эксперт.
 
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