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"Циан" фиксирует снижение ставок аренды жилья в крупных городах России

"Циан" фиксирует снижение ставок аренды жилья в крупных городах России - 22.09.2026, ПРАЙМ

"Циан" фиксирует снижение ставок аренды жилья в крупных городах России

Ставки аренды жилья в крупных городах России впервые с 2020 года оказались ниже прошлогодних, рассказали РИА Недвижимость в "Циане", изучившем рынок... | 22.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-22T09:53+0300

2026-09-22T09:53+0300

2026-09-22T09:53+0300

недвижимость

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циан

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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Ставки аренды жилья в крупных городах России впервые с 2020 года оказались ниже прошлогодних, рассказали РИА Недвижимость в "Циане", изучившем рынок недвижимости 38 крупнейших городов страны, а также Подмосковья и Ленинградской области. "По сравнению с сентябрем 2025 года, однокомнатные квартиры сдаются на 2,2% дешевле (29,7 тысячи рублей в месяц), двухкомнатные - на 5,7% (40,3 тысячи рублей). Впервые с 2020 года на рынке долгосрочной аренды не зафиксирован рост ставок год к году", - сказал собеседник агентства. Как подсчитали в "Циане", аренда однушек сильнее всего подешевела за год в Самаре (-13,3%, до 27,4 тысячи рублей), Сочи (-12,4%, до 42,9 тысячи рублей) и Новокузнецке (-9,9%, до 20,9 тысячи рублей в месяц). Москва показала снижение на 0,7% - до 71,2 тысячи рублей, Санкт-Петербург - на 8,4%, до 45,6 тысячи рублей. Что касается двухкомнатных квартир, то наибольшее снижение стоимости аренды, по данным сервиса, произошло в Москве - на 18,6%, до 110,5 тысячи рублей, а также в Сочи (-14,9%, до 64,1 тысячи рублей) и Екатеринбурге (-13,8%, до 42,6 тысячи рублей). В Петербурге двушки стали сдаваться дешевле на 9,9% (67,2 тысячи рублей). В четвертом квартале 2026 года в "Циане" ожидают сезонного снижения активности и ставок, а также постепенного восстановления объема предложения. "В условиях ограниченной активности и большого выбора до конца года цены могут сократиться на 5-6% от сегодняшних уровней", - сказала ведущий аналитик сервиса Елена Бобровская. Как отметила директор департамента аренды компании "Этажи" Ольга Павлинова, обычно август-сентябрь всегда демонстрировали наибольший рост цен на фоне ажиотажа из-за начала делового сезона и учебного года. В этом же году ставки аренды однокомнатных квартир снизились относительно июля в среднем на 0,1%, а двухкомнатных - на 0,5%. "В сравнении с прошлым годом средняя стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир в России снизилась на 1,7% и сейчас составляет 31,1 тысячи рублей и 38,8 тысячи рублей соответственно. Такое годовое снижение отмечается впервые за последние пять лет", - сообщила она.

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недвижимость, бизнес, сочи, москва, санкт-петербург, циан