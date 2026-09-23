https://1prime.ru/20260923/bolgarija-873616887.html
Болгария одобрила снятие запрета на экспорт топлива в другие страны ЕС
Болгария одобрила снятие запрета на экспорт топлива в другие страны ЕС - 23.09.2026, ПРАЙМ
Болгария одобрила снятие запрета на экспорт топлива в другие страны ЕС
Болгария одобрила снятие запрета на экспорт топлива в другие страны ЕС, передает агентство Рейтер со ссылкой на результаты голосования парламента страны. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T22:16+0300
2026-09-23T22:16+0300
2026-09-23T22:16+0300
нефть
болгария
ес
лукойл
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Болгария одобрила снятие запрета на экспорт топлива в другие страны ЕС, передает агентство Рейтер со ссылкой на результаты голосования парламента страны.
"Болгария в среду одобрила снятие заперта на экспорт топлива в другие страны ЕС, он действовал с прошлого года для защиты внутренних запасов", - говорится в сообщении агентства.
В пользу этого решения проголосовал 121 депутат, против - 42, 23 воздержались.
Как пишет агентство, в правительстве Болгарии объяснили, что запрет на экспорт, главным образом на дизель и авиационный керосин, нанес ущерб крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу страны, оператором которого выступает "Лукойл", а также создал сложности для топливных компаний из-за невозможности выполнять контрактные обязательства перед международными партнерами.
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нефть, болгария, ес, лукойл
Нефть, БОЛГАРИЯ, ЕС, Лукойл
Болгария одобрила снятие запрета на экспорт топлива в другие страны ЕС
Болгария одобрила снятие запрета на экспорт топлива в другие страны ЕС
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Болгария одобрила снятие запрета на экспорт топлива в другие страны ЕС, передает агентство Рейтер со ссылкой на результаты голосования парламента страны.
"Болгария в среду одобрила снятие заперта на экспорт топлива в другие страны ЕС, он действовал с прошлого года для защиты внутренних запасов", - говорится в сообщении агентства.
В пользу этого решения проголосовал 121 депутат, против - 42, 23 воздержались.
Как пишет агентство, в правительстве Болгарии объяснили, что запрет на экспорт, главным образом на дизель и авиационный керосин, нанес ущерб крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу страны, оператором которого выступает "Лукойл", а также создал сложности для топливных компаний из-за невозможности выполнять контрактные обязательства перед международными партнерами.