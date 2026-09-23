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Киргизия совместно с Китаем планирует построить нефтеперерабатывающий завод - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Киргизия совместно с Китаем планирует построить нефтеперерабатывающий завод
Киргизия совместно с Китаем планирует построить нефтеперерабатывающий завод - 23.09.2026, ПРАЙМ
Киргизия совместно с Китаем планирует построить нефтеперерабатывающий завод
Киргизия совместно с Китаем планирует построить на своей территории нефтеперерабатывающий завод, а также нефтепровод в КНР, сообщили в среду в пресс-службе... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T13:35+0300
2026-09-23T13:35+0300
энергетика
нефть
китай
киргизия
cnpc
sinopec
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БИШКЕК, 23 сен - ПРАЙМ. Киргизия совместно с Китаем планирует построить на своей территории нефтеперерабатывающий завод, а также нефтепровод в КНР, сообщили в среду в пресс-службе киргизского кабмина. В среду вице-премьер Киргизии Эрлист Акунбеков в рамках рабочего визита в КНР провел встречи с руководителями ведущих китайских нефтегазовых корпораций CNPC и Sinopec. "В ходе встреч стороны обсудили вопросы разработки совместных проектов по строительству в Кыргызстане нефтеперерабатывающего завода, разведке и освоению месторождений, а также строительству нефтепровода для транспортировки нефтепродуктов через государственную границу между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой", - говорится в сообщении. Акунбеков отметил, что одной из целей его рабочего визита в Пекин является проведение встреч с компаниями, работающими в нефтяной отрасли, для переговоров по обеспечению страны стабильными и бесперебойными поставками нефтепродуктов. В связи с текущей ситуацией на нефтяном рынке Центральной Азии была подчеркнута важность дальнейшего углубления сотрудничества в данной сфере. "В настоящее время работающие в Кыргызстане компании заключают соглашения с китайскими корпорациями CNPC и Sinopec, что обеспечивает регулярные поставки нефтепродуктов в Кыргызстан. В целях заключения новых соглашений между китайскими корпорациями и кыргызстанскими компаниями в состав кыргызской делегации также вошли представители отечественных компаний", - заявили в пресс-службе. Отмечается, что также в целях сокращения логистических расходов рассматривается возможность строительства нефтехранилищ вблизи контрольно-пропускных пунктов "Торугарт" и "Эркештам", расположенных на киргизско-китайской государственной границе. "По итогам встреч стороны выразили уверенность, что благодаря тесному сотрудничеству удастся совместными усилиями достичь положительных результатов", - подытожили в кабмине.
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нефть, китай, киргизия, cnpc, sinopec
Энергетика, Нефть, КИТАЙ, КИРГИЗИЯ, CNPC, Sinopec
13:35 23.09.2026
 
Киргизия совместно с Китаем планирует построить нефтеперерабатывающий завод

Киргизия совместно с Китаем планирует построить нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод

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БИШКЕК, 23 сен - ПРАЙМ. Киргизия совместно с Китаем планирует построить на своей территории нефтеперерабатывающий завод, а также нефтепровод в КНР, сообщили в среду в пресс-службе киргизского кабмина.
В среду вице-премьер Киргизии Эрлист Акунбеков в рамках рабочего визита в КНР провел встречи с руководителями ведущих китайских нефтегазовых корпораций CNPC и Sinopec.
"В ходе встреч стороны обсудили вопросы разработки совместных проектов по строительству в Кыргызстане нефтеперерабатывающего завода, разведке и освоению месторождений, а также строительству нефтепровода для транспортировки нефтепродуктов через государственную границу между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой", - говорится в сообщении.
Акунбеков отметил, что одной из целей его рабочего визита в Пекин является проведение встреч с компаниями, работающими в нефтяной отрасли, для переговоров по обеспечению страны стабильными и бесперебойными поставками нефтепродуктов. В связи с текущей ситуацией на нефтяном рынке Центральной Азии была подчеркнута важность дальнейшего углубления сотрудничества в данной сфере.
"В настоящее время работающие в Кыргызстане компании заключают соглашения с китайскими корпорациями CNPC и Sinopec, что обеспечивает регулярные поставки нефтепродуктов в Кыргызстан. В целях заключения новых соглашений между китайскими корпорациями и кыргызстанскими компаниями в состав кыргызской делегации также вошли представители отечественных компаний", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что также в целях сокращения логистических расходов рассматривается возможность строительства нефтехранилищ вблизи контрольно-пропускных пунктов "Торугарт" и "Эркештам", расположенных на киргизско-китайской государственной границе.
"По итогам встреч стороны выразили уверенность, что благодаря тесному сотрудничеству удастся совместными усилиями достичь положительных результатов", - подытожили в кабмине.
 
ЭнергетикаНефтьКИТАЙКИРГИЗИЯCNPCSinopec
 
 
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