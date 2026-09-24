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В АТОР оценили возможное возобновление прямых авиаперелетов с Южной Кореей - 24.09.2026, ПРАЙМ
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В АТОР оценили возможное возобновление прямых авиаперелетов с Южной Кореей
В АТОР оценили возможное возобновление прямых авиаперелетов с Южной Кореей - 24.09.2026, ПРАЙМ
В АТОР оценили возможное возобновление прямых авиаперелетов с Южной Кореей
Возобновление прямых авиаперелетов между Россией и Южной Кореей в первую очередь станет стимулом для поездок граждан Республики в РФ, рассказали РИА Новости в... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:54+0300
2026-09-24T16:59+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Возобновление прямых авиаперелетов между Россией и Южной Кореей в первую очередь станет стимулом для поездок граждан Республики в РФ, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее в сентябре замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что российские авиакомпании и профильные ведомства продолжают вести технические консультации с Южной Кореей о восстановлении прямого авиасообщения. "Прямое авиасообщение между Россией и Южной Кореей, если планы по его возвращению реализуются, станет, прежде всего, важным стимулом для поездок граждан Республики Корея в нашу страну", - сказали в пресс-службе. По их словам, корейские туристы являются перспективным для России рынком въездного туризма, как для Приморья, так и для Москвы и Санкт-Петербурга. Помимо этого, прямое авиасообщение увеличит и количество российских туристов в Южной Корее. В АТОР отметили, что в настоящее время путешественники добираются до этой страны стыковочными рейсами. "При этом и интерес к Корее, и турпоток туда растет все последние три года", - добавили в ассоциации. Однако в АТОР подчеркнули, что увеличение турпотока напрямую зависит от объемов и географии прямых рейсов.
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туризм, бизнес, россия, южная корея, приморье, москва, атор, мид рф, мид
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Приморье, МОСКВА, АТОР, МИД РФ, МИД
16:54 24.09.2026 (обновлено: 16:59 24.09.2026)
 
В АТОР оценили возможное возобновление прямых авиаперелетов с Южной Кореей

АТОР: возобновление прямых рейсов между Россией и Южной Кореей станет стимулом для туризма

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Возобновление прямых авиаперелетов между Россией и Южной Кореей в первую очередь станет стимулом для поездок граждан Республики в РФ, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее в сентябре замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что российские авиакомпании и профильные ведомства продолжают вести технические консультации с Южной Кореей о восстановлении прямого авиасообщения.
"Прямое авиасообщение между Россией и Южной Кореей, если планы по его возвращению реализуются, станет, прежде всего, важным стимулом для поездок граждан Республики Корея в нашу страну", - сказали в пресс-службе.
По их словам, корейские туристы являются перспективным для России рынком въездного туризма, как для Приморья, так и для Москвы и Санкт-Петербурга.
Помимо этого, прямое авиасообщение увеличит и количество российских туристов в Южной Корее. В АТОР отметили, что в настоящее время путешественники добираются до этой страны стыковочными рейсами. "При этом и интерес к Корее, и турпоток туда растет все последние три года", - добавили в ассоциации.
Однако в АТОР подчеркнули, что увеличение турпотока напрямую зависит от объемов и географии прямых рейсов.
 
ТуризмБизнесРОССИЯЮЖНАЯ КОРЕЯПриморьеМОСКВААТОРМИД РФМИД
 
 
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