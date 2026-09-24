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МЭР повысило прогноз средней цены на нефть Urals в 2026 году - 24.09.2026, ПРАЙМ
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МЭР повысило прогноз средней цены на нефть Urals в 2026 году
МЭР повысило прогноз средней цены на нефть Urals в 2026 году - 24.09.2026, ПРАЙМ
МЭР повысило прогноз средней цены на нефть Urals в 2026 году
Минэкономразвития повысило прогноз средней цены нефти марки Urals в 2026 году с 59 долларов до 61,2 доллара за баррель, сообщил журналистам представитель... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:34+0300
2026-09-24T16:34+0300
нефть
минэкономразвития рф
цена за баррель
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития повысило прогноз средней цены нефти марки Urals в 2026 году с 59 долларов до 61,2 доллара за баррель, сообщил журналистам представитель министерства. "Мы несколько подняли прогнозные цены на нефть Brent и соответственно на Urals. При этом мы понимаем, что неопределенность на мировых рынках очень большая, что фьючерсы в течение суток могут ходить плюс-минус 20 долларов, что экстраординарно. Поэтому наши оценки, с одной стороны, достаточно консервативны. Они кажутся взвешенными", - сказал представитель министерства. По его словам, новый прогноз средней цены Urals в 2026 году составляет 61,2 доллара за баррель против прежних 59 долларов. Представитель министерства сообщил, что средняя цена на нефть Brent в следующем году ожидается в среднем на уровне 73 доллара за баррель, в 2028 - 68 долларов за баррель, в 2029 году - 66 долларов за баррель. "Напомню, что в сценарных условиях весной у нас на 2027 было 65 долларов за баррель, на 2028 - 63 доллара за баррель, на 2029 - 61 доллар за баррель", - сказал он. "По Urals тоже ожидаем рост, хотя в меньшей степени, потому что мы немного расширили диапазон дисконта", - добавил представитель Минэкономразвития. В соответствии с прогнозом, средняя цена на нефть марки Urals в 2027 году составит 53 доллара за баррель, в 2028 году - 52 доллара за баррель, в 2029 году - 51 доллар за баррель.
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нефть, минэкономразвития рф, цена за баррель
Нефть, Минэкономразвития РФ, цена за баррель
16:34 24.09.2026
 
МЭР повысило прогноз средней цены на нефть Urals в 2026 году

Минэкономразвития повысило прогноз средней цены нефти Urals в 2026 году до 61,2 доллара

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития повысило прогноз средней цены нефти марки Urals в 2026 году с 59 долларов до 61,2 доллара за баррель, сообщил журналистам представитель министерства.
"Мы несколько подняли прогнозные цены на нефть Brent и соответственно на Urals. При этом мы понимаем, что неопределенность на мировых рынках очень большая, что фьючерсы в течение суток могут ходить плюс-минус 20 долларов, что экстраординарно. Поэтому наши оценки, с одной стороны, достаточно консервативны. Они кажутся взвешенными", - сказал представитель министерства.
По его словам, новый прогноз средней цены Urals в 2026 году составляет 61,2 доллара за баррель против прежних 59 долларов.
Представитель министерства сообщил, что средняя цена на нефть Brent в следующем году ожидается в среднем на уровне 73 доллара за баррель, в 2028 - 68 долларов за баррель, в 2029 году - 66 долларов за баррель. "Напомню, что в сценарных условиях весной у нас на 2027 было 65 долларов за баррель, на 2028 - 63 доллара за баррель, на 2029 - 61 доллар за баррель", - сказал он.
"По Urals тоже ожидаем рост, хотя в меньшей степени, потому что мы немного расширили диапазон дисконта", - добавил представитель Минэкономразвития.
В соответствии с прогнозом, средняя цена на нефть марки Urals в 2027 году составит 53 доллара за баррель, в 2028 году - 52 доллара за баррель, в 2029 году - 51 доллар за баррель.
 
НефтьМинэкономразвития РФцена за баррель
 
 
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