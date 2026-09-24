https://1prime.ru/20260924/neft-873650151.html

МЭР повысило прогноз средней цены на нефть Urals в 2026 году

МЭР повысило прогноз средней цены на нефть Urals в 2026 году - 24.09.2026, ПРАЙМ

МЭР повысило прогноз средней цены на нефть Urals в 2026 году

Минэкономразвития повысило прогноз средней цены нефти марки Urals в 2026 году с 59 долларов до 61,2 доллара за баррель, сообщил журналистам представитель... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:34+0300

2026-09-24T16:34+0300

2026-09-24T16:34+0300

нефть

минэкономразвития рф

цена за баррель

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873650151.jpg?1790256886

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития повысило прогноз средней цены нефти марки Urals в 2026 году с 59 долларов до 61,2 доллара за баррель, сообщил журналистам представитель министерства. "Мы несколько подняли прогнозные цены на нефть Brent и соответственно на Urals. При этом мы понимаем, что неопределенность на мировых рынках очень большая, что фьючерсы в течение суток могут ходить плюс-минус 20 долларов, что экстраординарно. Поэтому наши оценки, с одной стороны, достаточно консервативны. Они кажутся взвешенными", - сказал представитель министерства. По его словам, новый прогноз средней цены Urals в 2026 году составляет 61,2 доллара за баррель против прежних 59 долларов. Представитель министерства сообщил, что средняя цена на нефть Brent в следующем году ожидается в среднем на уровне 73 доллара за баррель, в 2028 - 68 долларов за баррель, в 2029 году - 66 долларов за баррель. "Напомню, что в сценарных условиях весной у нас на 2027 было 65 долларов за баррель, на 2028 - 63 доллара за баррель, на 2029 - 61 доллар за баррель", - сказал он. "По Urals тоже ожидаем рост, хотя в меньшей степени, потому что мы немного расширили диапазон дисконта", - добавил представитель Минэкономразвития. В соответствии с прогнозом, средняя цена на нефть марки Urals в 2027 году составит 53 доллара за баррель, в 2028 году - 52 доллара за баррель, в 2029 году - 51 доллар за баррель.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, минэкономразвития рф, цена за баррель