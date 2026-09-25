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Эксперт рассказал о доходности сдачи в аренду однушки в Грозном - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал о доходности сдачи в аренду однушки в Грозном
Эксперт рассказал о доходности сдачи в аренду однушки в Грозном - 25.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о доходности сдачи в аренду однушки в Грозном
Лучшую доходность сдача в аренду однушки даст среди крупных российских городов в Грозном, в настоящее время она составляет 9,4% годовых, рассказал РИА... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T05:16+0300
2026-09-25T05:16+0300
недвижимость
бизнес
россия
грозный
астрахань
южно-сахалинск
циан
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Лучшую доходность сдача в аренду однушки даст среди крупных российских городов в Грозном, в настоящее время она составляет 9,4% годовых, рассказал РИА Недвижимость главный аналитик "Циана" Алексей Попов. "Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры на вторичке площадью 38 квадратных метров в Грозном составляет 27,1 тысячи рублей в месяц, при ее средней стоимости в 3,47 миллиона рублей. Таким образом, сдача подобной квартиры в аренду дает номинальную доходность 9,4% годовых, расчетный срок окупаемости вложений составляет 10,7 года", – сказал он. Также сравнительно высокую номинальную доходность позволяют получить арендные рынки Астрахани (8,9%, срок окупаемости – 11,3 года), Южно-Сахалинска (8,7%, 11,5 года), Салехарда (8,6%, 11,6 года), Нальчика (8,3%, 12,1 года) и Хабаровска (8,3%, 12,1 года), сообщил Попов. Худшую доходность аренды среди крупных городов страны, по данным "Циана", показывают Севастополь (4,2%, 23,7 года), Казань (4,5%, 22,4 года), Москва (4,6%, 21,5 года), Владивосток (4,7%, 21,4 года) и Петербург (4,8%, года). При расчете показателей не учитывались инфляция, налоги, коммунальные платежи, амортизация и время простоя квартиры. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках страны по итогам второй декады сентября превысила 13% годовых.
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недвижимость, бизнес, россия, грозный, астрахань, южно-сахалинск, циан
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, Грозный, АСТРАХАНЬ, Южно-Сахалинск, ЦИАН
05:16 25.09.2026
 
Эксперт рассказал о доходности сдачи в аренду однушки в Грозном

Аналитик Попов: сдача в аренду однойшки в Грозном даст 9,4% годовых

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Лучшую доходность сдача в аренду однушки даст среди крупных российских городов в Грозном, в настоящее время она составляет 9,4% годовых, рассказал РИА Недвижимость главный аналитик "Циана" Алексей Попов.
"Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры на вторичке площадью 38 квадратных метров в Грозном составляет 27,1 тысячи рублей в месяц, при ее средней стоимости в 3,47 миллиона рублей. Таким образом, сдача подобной квартиры в аренду дает номинальную доходность 9,4% годовых, расчетный срок окупаемости вложений составляет 10,7 года", – сказал он.
Также сравнительно высокую номинальную доходность позволяют получить арендные рынки Астрахани (8,9%, срок окупаемости – 11,3 года), Южно-Сахалинска (8,7%, 11,5 года), Салехарда (8,6%, 11,6 года), Нальчика (8,3%, 12,1 года) и Хабаровска (8,3%, 12,1 года), сообщил Попов.
Худшую доходность аренды среди крупных городов страны, по данным "Циана", показывают Севастополь (4,2%, 23,7 года), Казань (4,5%, 22,4 года), Москва (4,6%, 21,5 года), Владивосток (4,7%, 21,4 года) и Петербург (4,8%, года).
При расчете показателей не учитывались инфляция, налоги, коммунальные платежи, амортизация и время простоя квартиры.
По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках страны по итогам второй декады сентября превысила 13% годовых.
 
НедвижимостьБизнесРОССИЯГрозныйАСТРАХАНЬЮжно-СахалинскЦИАН
 
 
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