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Эксперт рассказал о доходности сдачи в аренду однушки в Грозном

Эксперт рассказал о доходности сдачи в аренду однушки в Грозном - 25.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о доходности сдачи в аренду однушки в Грозном

Лучшую доходность сдача в аренду однушки даст среди крупных российских городов в Грозном, в настоящее время она составляет 9,4% годовых, рассказал РИА... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T05:16+0300

2026-09-25T05:16+0300

2026-09-25T05:16+0300

недвижимость

бизнес

россия

грозный

астрахань

южно-сахалинск

циан

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Лучшую доходность сдача в аренду однушки даст среди крупных российских городов в Грозном, в настоящее время она составляет 9,4% годовых, рассказал РИА Недвижимость главный аналитик "Циана" Алексей Попов. "Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры на вторичке площадью 38 квадратных метров в Грозном составляет 27,1 тысячи рублей в месяц, при ее средней стоимости в 3,47 миллиона рублей. Таким образом, сдача подобной квартиры в аренду дает номинальную доходность 9,4% годовых, расчетный срок окупаемости вложений составляет 10,7 года", – сказал он. Также сравнительно высокую номинальную доходность позволяют получить арендные рынки Астрахани (8,9%, срок окупаемости – 11,3 года), Южно-Сахалинска (8,7%, 11,5 года), Салехарда (8,6%, 11,6 года), Нальчика (8,3%, 12,1 года) и Хабаровска (8,3%, 12,1 года), сообщил Попов. Худшую доходность аренды среди крупных городов страны, по данным "Циана", показывают Севастополь (4,2%, 23,7 года), Казань (4,5%, 22,4 года), Москва (4,6%, 21,5 года), Владивосток (4,7%, 21,4 года) и Петербург (4,8%, года). При расчете показателей не учитывались инфляция, налоги, коммунальные платежи, амортизация и время простоя квартиры. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках страны по итогам второй декады сентября превысила 13% годовых.

грозный

астрахань

южно-сахалинск

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, бизнес, россия, грозный, астрахань, южно-сахалинск, циан