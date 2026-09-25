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Россия занимает около 92% лизингового портфеля стран ЕАЭС - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Россия занимает около 92% лизингового портфеля стран ЕАЭС
Россия занимает около 92% лизингового портфеля стран ЕАЭС - 25.09.2026, ПРАЙМ
Россия занимает около 92% лизингового портфеля стран ЕАЭС
Российский лизинговый рынок занимает около 92% всего лизингового портфеля стран ЕАЭС, его объем составляет 152 миллиарда долларов, при этом именно на... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T00:31+0300
2026-09-25T00:31+0300
финансы
россия
белоруссия
киргизия
узбекистан
еаэс
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Российский лизинговый рынок занимает около 92% всего лизингового портфеля стран ЕАЭС, его объем составляет 152 миллиарда долларов, при этом именно на отечественном рынке наблюдается наиболее диверсифицированный по видам имущества портфель, говорится в исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА", которое есть у РИА Новости. "Суммарный объем лизингового портфеля членов ЕАЭС и Республики Узбекистан по итогам 2025 года составил около 166 миллиардов долларов, увеличившись за прошедший год на 17,5%. Около 92% всего портфеля ЕАЭС приходится на российский лизинговый рынок (152 миллиарда долларов)", - говорится в исследовании. Аналитики отмечают, что наибольшее проникновение лизинга в ВВП наблюдается в России и Белоруссии: лизинговый портфель в этих странах превышает 5% объема ВВП. Как пояснил РИА Новости младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства "Эксперт РА" Роман Романовский, этому успеху в значительной мере способствовали более лояльное налоговое и гражданское законодательство, высокая активность отраслевого лобби и лизинговых компаний на рынке, а также значительный масштаб предоставляемой государством поддержки в рамках лизинговых сделок. Наиболее диверсифицированный по видам имущества портфель отмечается на российском лизинговом рынке, а наиболее концентрированные портфели – у Киргизии и Узбекистана. "При этом основным видом имущества в портфеле в Республике Узбекистан выступает сельскохозяйственная техника с долей 68%, тогда как в других странах ключевым сегментом зачастую выступает автотранспорт", - говорится в исследовании. Уточняется, что для лизингового рынка России, Белоруссии и Казахстана характерна схожая доля автотранспорта в структуре лизингового портфеля – около 50%. На лизинговом рынке Киргизии автотранспорт занимал доминирующую долю в 2025 году – около 88% в структуре нового бизнеса, что могло быть обусловлено значительным спросом со стороны логистической отрасли.
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192
40
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финансы, россия, белоруссия, киргизия, узбекистан, еаэс
Финансы, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, КИРГИЗИЯ, УЗБЕКИСТАН, ЕАЭС
00:31 25.09.2026
 
Россия занимает около 92% лизингового портфеля стран ЕАЭС

"Эксперт РА": российский лизинговый рынок занимает около 92% лизингового портфеля ЕАЭС

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Российский лизинговый рынок занимает около 92% всего лизингового портфеля стран ЕАЭС, его объем составляет 152 миллиарда долларов, при этом именно на отечественном рынке наблюдается наиболее диверсифицированный по видам имущества портфель, говорится в исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА", которое есть у РИА Новости.
"Суммарный объем лизингового портфеля членов ЕАЭС и Республики Узбекистан по итогам 2025 года составил около 166 миллиардов долларов, увеличившись за прошедший год на 17,5%. Около 92% всего портфеля ЕАЭС приходится на российский лизинговый рынок (152 миллиарда долларов)", - говорится в исследовании.
Аналитики отмечают, что наибольшее проникновение лизинга в ВВП наблюдается в России и Белоруссии: лизинговый портфель в этих странах превышает 5% объема ВВП.
Как пояснил РИА Новости младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства "Эксперт РА" Роман Романовский, этому успеху в значительной мере способствовали более лояльное налоговое и гражданское законодательство, высокая активность отраслевого лобби и лизинговых компаний на рынке, а также значительный масштаб предоставляемой государством поддержки в рамках лизинговых сделок.
Наиболее диверсифицированный по видам имущества портфель отмечается на российском лизинговом рынке, а наиболее концентрированные портфели – у Киргизии и Узбекистана.
"При этом основным видом имущества в портфеле в Республике Узбекистан выступает сельскохозяйственная техника с долей 68%, тогда как в других странах ключевым сегментом зачастую выступает автотранспорт", - говорится в исследовании.
Уточняется, что для лизингового рынка России, Белоруссии и Казахстана характерна схожая доля автотранспорта в структуре лизингового портфеля – около 50%. На лизинговом рынке Киргизии автотранспорт занимал доминирующую долю в 2025 году – около 88% в структуре нового бизнеса, что могло быть обусловлено значительным спросом со стороны логистической отрасли.
 
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