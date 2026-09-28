https://1prime.ru/20260928/ukraina-873734693.html

Мир на пороге катастрофы: Запад разрушает послевоенный порядок - СМИ

Мир на пороге катастрофы: Запад разрушает послевоенный порядок - СМИ - 28.09.2026, ПРАЙМ

Мир на пороге катастрофы: Запад разрушает послевоенный порядок - СМИ

Человечество вновь приблизилось к черте, за которой начинается катастрофа, пишет ИноСМИ со ссылкой на Oman Daily. Как отмечает автор, мир не был так близок к... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T19:19+0300

2026-09-28T19:19+0300

2026-09-28T19:24+0300

мировая экономика

общество

иран

али хаменеи

оон

нато

совбез

запад

германия

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/06/868081791_192:0:3278:1736_1920x0_80_0_0_63ddd23dd65541d46da87a12367cfdc5.jpg

МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Человечество вновь приблизилось к черте, за которой начинается катастрофа, пишет ИноСМИ со ссылкой на Oman Daily. Как отмечает автор, мир не был так близок к этому рубежу с 1939 года. В результате конфликтов на Украине и в Иране произошел глубокий перелом — международный порядок, сложившийся после Второй мировой войны и закрепленный в 1945 году созданием ООН, практически полностью пересмотрен.В значительной степени здесь применима теория о поздней стадии имперского поведения: доминирующая держава прибегает к милитаризму и грубой силе, когда восходящая держава начинает угрожать ее единоличному лидерству. Именно это, по мнению автора, объясняет, почему мир сегодня оказался в худшем состоянии с точки зрения безопасности со времен поражения нацистской Германии и японского милитаризма. Опасность момента в том, что за последние восемь десятилетий одновременно сошлись сразу несколько рисков: вооруженные конфликты в Европе и на Ближнем Востоке, угрозы энергетической безопасности и морским путям, перебои в торговле и продовольственных цепочках, стагнация экономики, инфляция, долговые кризисы, социальные потрясения, кризис беженцев и обострение пограничных конфликтов.Стремительный подъем Китая и отказ России принять последствия распада Советского Союза, а затем альянс Пекина и Москвы, подтолкнувший страны Глобального Юга к идее многополярности, стали важным поворотным моментом. Запад во главе с США, четыре столетия игравший ведущую роль, ответил стратегией противостояния любой державе, претендующей на участие в формировании мирового порядка. Переломным стал 2014 год.В рамках этой стратегии НАТО начала разрушать основы европейской безопасности, закрепленные Хельсинкскими и Парижскими соглашениями, Хартией европейской безопасности. К этим основам относились урегулирование конфликтов с Россией, опыт мирного сосуществования, сохранение нейтрального статуса европейских государств и предотвращение перевооружения Германии. После 2014 года принцип нейтралитета был отвергнут: Швеция, Финляндия и Прибалтика открыто выступили против России, Польша значительно перевооружена, Германия отказалась от ограничений на поставки оружия, а Вашингтон призвал Берлин удвоить военные расходы. Политика "разворота на Восток" рухнула.На Ближнем Востоке целью конфронтации стало сдерживание Китая, который укреплял сотрудничество с Ираном, Египтом и арабскими государствами. США вернулись к прямому участию в делах региона и усилили поддержку Израиля, чтобы не допустить заполнения вакуума Пекином. Речь шла о контроле над морскими путями и нефтяными ресурсами.Второй важнейший элемент глобальной безопасности — международное право — также подорван. Запад поддерживает Израиль в Совбезе ООН, блокируя резолюции по Газе, и отказывается исполнять ордера МУС на арест Нетаньяху. В конфликте с Ираном нарушен принцип неприкосновенности лидеров государств — погиб верховный лидер Али Хаменеи. В Венесуэле президент был захвачен и вывезен из собственного дома.Сегодня Иран оказался перед двумя сценариями, и оба несут угрозу: разрушение страны или коллективное наказание народа через финансовую изоляцию, морскую и воздушную блокаду. Военная сила вытесняет переговоры, язык дипломатии сменяется жесткой риторикой, какой мир не слышал со времен XVII века. Профессиональных дипломатов вытеснили бизнесмены, международные институты отошли на второй план. В результате мы оказались в мире, вооруженном до зубов, но все больше лишающемся правовых норм и общих правил.

иран

запад

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , иран, али хаменеи, оон, нато, совбез, запад, германия