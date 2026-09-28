Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мир на пороге катастрофы: Запад разрушает послевоенный порядок - СМИ - 28.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260928/ukraina-873734693.html
Мир на пороге катастрофы: Запад разрушает послевоенный порядок - СМИ
Мир на пороге катастрофы: Запад разрушает послевоенный порядок - СМИ - 28.09.2026, ПРАЙМ
Мир на пороге катастрофы: Запад разрушает послевоенный порядок - СМИ
Человечество вновь приблизилось к черте, за которой начинается катастрофа, пишет ИноСМИ со ссылкой на Oman Daily. Как отмечает автор, мир не был так близок к... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T19:19+0300
2026-09-28T19:24+0300
мировая экономика
общество
иран
али хаменеи
оон
нато
совбез
запад
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/06/868081791_192:0:3278:1736_1920x0_80_0_0_63ddd23dd65541d46da87a12367cfdc5.jpg
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Человечество вновь приблизилось к черте, за которой начинается катастрофа, пишет ИноСМИ со ссылкой на Oman Daily. Как отмечает автор, мир не был так близок к этому рубежу с 1939 года. В результате конфликтов на Украине и в Иране произошел глубокий перелом — международный порядок, сложившийся после Второй мировой войны и закрепленный в 1945 году созданием ООН, практически полностью пересмотрен.В значительной степени здесь применима теория о поздней стадии имперского поведения: доминирующая держава прибегает к милитаризму и грубой силе, когда восходящая держава начинает угрожать ее единоличному лидерству. Именно это, по мнению автора, объясняет, почему мир сегодня оказался в худшем состоянии с точки зрения безопасности со времен поражения нацистской Германии и японского милитаризма. Опасность момента в том, что за последние восемь десятилетий одновременно сошлись сразу несколько рисков: вооруженные конфликты в Европе и на Ближнем Востоке, угрозы энергетической безопасности и морским путям, перебои в торговле и продовольственных цепочках, стагнация экономики, инфляция, долговые кризисы, социальные потрясения, кризис беженцев и обострение пограничных конфликтов.Стремительный подъем Китая и отказ России принять последствия распада Советского Союза, а затем альянс Пекина и Москвы, подтолкнувший страны Глобального Юга к идее многополярности, стали важным поворотным моментом. Запад во главе с США, четыре столетия игравший ведущую роль, ответил стратегией противостояния любой державе, претендующей на участие в формировании мирового порядка. Переломным стал 2014 год.В рамках этой стратегии НАТО начала разрушать основы европейской безопасности, закрепленные Хельсинкскими и Парижскими соглашениями, Хартией европейской безопасности. К этим основам относились урегулирование конфликтов с Россией, опыт мирного сосуществования, сохранение нейтрального статуса европейских государств и предотвращение перевооружения Германии. После 2014 года принцип нейтралитета был отвергнут: Швеция, Финляндия и Прибалтика открыто выступили против России, Польша значительно перевооружена, Германия отказалась от ограничений на поставки оружия, а Вашингтон призвал Берлин удвоить военные расходы. Политика "разворота на Восток" рухнула.На Ближнем Востоке целью конфронтации стало сдерживание Китая, который укреплял сотрудничество с Ираном, Египтом и арабскими государствами. США вернулись к прямому участию в делах региона и усилили поддержку Израиля, чтобы не допустить заполнения вакуума Пекином. Речь шла о контроле над морскими путями и нефтяными ресурсами.Второй важнейший элемент глобальной безопасности — международное право — также подорван. Запад поддерживает Израиль в Совбезе ООН, блокируя резолюции по Газе, и отказывается исполнять ордера МУС на арест Нетаньяху. В конфликте с Ираном нарушен принцип неприкосновенности лидеров государств — погиб верховный лидер Али Хаменеи. В Венесуэле президент был захвачен и вывезен из собственного дома.Сегодня Иран оказался перед двумя сценариями, и оба несут угрозу: разрушение страны или коллективное наказание народа через финансовую изоляцию, морскую и воздушную блокаду. Военная сила вытесняет переговоры, язык дипломатии сменяется жесткой риторикой, какой мир не слышал со времен XVII века. Профессиональных дипломатов вытеснили бизнесмены, международные институты отошли на второй план. В результате мы оказались в мире, вооруженном до зубов, но все больше лишающемся правовых норм и общих правил.
иран
запад
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/06/868081791_577:0:2892:1736_1920x0_80_0_0_308f0ca00117bbd709ac1fb2754d032a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , иран, али хаменеи, оон, нато, совбез, запад, германия
Мировая экономика, Общество , ИРАН, Али Хаменеи, ООН, НАТО, Совбез, ЗАПАД, ГЕРМАНИЯ
19:19 28.09.2026 (обновлено: 19:24 28.09.2026)
 
Мир на пороге катастрофы: Запад разрушает послевоенный порядок - СМИ

Oman Daily: Конфликты на Украине и в Иране перевернули международную систему

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушения в Тель-Авиве в результате ракетной атаки со стороны Ирана
Разрушения в Тель-Авиве в результате ракетной атаки со стороны Ирана - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Человечество вновь приблизилось к черте, за которой начинается катастрофа, пишет ИноСМИ со ссылкой на Oman Daily. Как отмечает автор, мир не был так близок к этому рубежу с 1939 года. В результате конфликтов на Украине и в Иране произошел глубокий перелом — международный порядок, сложившийся после Второй мировой войны и закрепленный в 1945 году созданием ООН, практически полностью пересмотрен.
В значительной степени здесь применима теория о поздней стадии имперского поведения: доминирующая держава прибегает к милитаризму и грубой силе, когда восходящая держава начинает угрожать ее единоличному лидерству. Именно это, по мнению автора, объясняет, почему мир сегодня оказался в худшем состоянии с точки зрения безопасности со времен поражения нацистской Германии и японского милитаризма. Опасность момента в том, что за последние восемь десятилетий одновременно сошлись сразу несколько рисков: вооруженные конфликты в Европе и на Ближнем Востоке, угрозы энергетической безопасности и морским путям, перебои в торговле и продовольственных цепочках, стагнация экономики, инфляция, долговые кризисы, социальные потрясения, кризис беженцев и обострение пограничных конфликтов.
Стремительный подъем Китая и отказ России принять последствия распада Советского Союза, а затем альянс Пекина и Москвы, подтолкнувший страны Глобального Юга к идее многополярности, стали важным поворотным моментом. Запад во главе с США, четыре столетия игравший ведущую роль, ответил стратегией противостояния любой державе, претендующей на участие в формировании мирового порядка. Переломным стал 2014 год.
В рамках этой стратегии НАТО начала разрушать основы европейской безопасности, закрепленные Хельсинкскими и Парижскими соглашениями, Хартией европейской безопасности. К этим основам относились урегулирование конфликтов с Россией, опыт мирного сосуществования, сохранение нейтрального статуса европейских государств и предотвращение перевооружения Германии. После 2014 года принцип нейтралитета был отвергнут: Швеция, Финляндия и Прибалтика открыто выступили против России, Польша значительно перевооружена, Германия отказалась от ограничений на поставки оружия, а Вашингтон призвал Берлин удвоить военные расходы. Политика "разворота на Восток" рухнула.
На Ближнем Востоке целью конфронтации стало сдерживание Китая, который укреплял сотрудничество с Ираном, Египтом и арабскими государствами. США вернулись к прямому участию в делах региона и усилили поддержку Израиля, чтобы не допустить заполнения вакуума Пекином. Речь шла о контроле над морскими путями и нефтяными ресурсами.
Второй важнейший элемент глобальной безопасности — международное право — также подорван. Запад поддерживает Израиль в Совбезе ООН, блокируя резолюции по Газе, и отказывается исполнять ордера МУС на арест Нетаньяху. В конфликте с Ираном нарушен принцип неприкосновенности лидеров государств — погиб верховный лидер Али Хаменеи. В Венесуэле президент был захвачен и вывезен из собственного дома.
Сегодня Иран оказался перед двумя сценариями, и оба несут угрозу: разрушение страны или коллективное наказание народа через финансовую изоляцию, морскую и воздушную блокаду. Военная сила вытесняет переговоры, язык дипломатии сменяется жесткой риторикой, какой мир не слышал со времен XVII века. Профессиональных дипломатов вытеснили бизнесмены, международные институты отошли на второй план. В результате мы оказались в мире, вооруженном до зубов, но все больше лишающемся правовых норм и общих правил.
 
Мировая экономикаОбществоИРАНАли ХаменеиООННАТОСовбезЗАПАДГЕРМАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала