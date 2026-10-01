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Евразийский экономический форум пройдет в мае 2027 года в Киргизии

Евразийский экономический форум пройдет в мае 2027 года в Киргизии - 01.10.2026, ПРАЙМ

Евразийский экономический форум пройдет в мае 2027 года в Киргизии

Евразийский экономический форум пройдет в мае 2027 года в Киргизии, сообщил глава кабмина республики Адылбек Касымалиев. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T19:33+0300

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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Евразийский экономический форум пройдет в мае 2027 года в Киргизии, сообщил глава кабмина республики Адылбек Касымалиев. "В 2027 году в рамках председательства в органах Евразийского экономического союза Кыргызской Республики в Бишкеке в мае планируется проведение Евразийского экономического форума", - рассказал премьер на пленарной сессии "Иннопрома". Глава кабмина пригласил руководителей правительств, участвующих в минском "Иннопроме", принять участие в предстоящем экономическом форуме ЕАЭС. "Убежден, что ваше участие придаст дополнительный импульс содержательной дискуссии по ключевым направлениям евразийской экономической интеграции, расширению деловых контактов и выработке новых практических инициатив, направленных на углубление взаимовыгодного сотрудничества между государствами-членами ЕАЭС", - уточнил Касымалиев. Международная выставка "Иннопром. Беларусь" проходит в Минске с 30 сентября по 2 октября.

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