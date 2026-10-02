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Премьер Казахстана заявил о неравномерной динамике экономики стран ЕАЭС

Премьер Казахстана заявил о неравномерной динамике экономики стран ЕАЭС - 02.10.2026, ПРАЙМ

Премьер Казахстана заявил о неравномерной динамике экономики стран ЕАЭС

Основные макроэкономические показатели государств - членов Евразийского экономического союза в целом сохраняют устойчивость, однако динамика экономического... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T15:11+0300

2026-10-02T15:11+0300

2026-10-02T15:17+0300

мировая экономика

казахстан

минск

киргизия

еаэс

евразийская экономическая комиссия

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МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Основные макроэкономические показатели государств - членов Евразийского экономического союза в целом сохраняют устойчивость, однако динамика экономического развития остается неравномерной, заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в расширенном составе проходит в пятницу в Минске, оно стало 48-м по счету. Встреча собрала глав правительств стран - участниц объединения: России, Киргизии, Белоруссии, Армении (по видеосвязи) и Казахстана, который в 2026 году председательствует в ЕАЭС. "По оценкам Евразийской экономической комиссии, в текущем году основные макроэкономические показатели государств - членов в целом сохраняют устойчивость. Вместе с тем динамика экономического развития остается неравномерной. По итогам перового полугодия текущего года валовой внутренний продукт ЕАЭС вырос на 1,1% к аналогичному периоду прошлого года. Тогда как годом ранее рост составлял 1,8%" - сказал Бектенов на расширенном заседании ЕМПС. По словам главы казахстанского правительства, разнонаправленная динамика наблюдается и в инвестиционной сфере. В январе-июне текущего года объем инвестиций в основной капитал в текущих ценах увеличился на 17%, достигнув 244,5 миллиарда долларов, однако в реальном выражении составил 92,8% от уровня аналогичного периода 2025 года. При этом в первом квартале объем услуг в ЕАЭС вырос на 0,5%, тогда как производство товаров сократилось на 0,7%. "В этих условиях особое значение приобретает реализация мер, направленных на поддержание инвестиционной и производственной активности, расширение экономической кооперации и формирование новых источников роста", - подчеркнул Бектенов.

казахстан

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киргизия

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мировая экономика, казахстан, минск, киргизия, еаэс, евразийская экономическая комиссия