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Премьер Казахстана заявил о неравномерной динамике экономики стран ЕАЭС - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Премьер Казахстана заявил о неравномерной динамике экономики стран ЕАЭС
Премьер Казахстана заявил о неравномерной динамике экономики стран ЕАЭС - 02.10.2026, ПРАЙМ
Премьер Казахстана заявил о неравномерной динамике экономики стран ЕАЭС
Основные макроэкономические показатели государств - членов Евразийского экономического союза в целом сохраняют устойчивость, однако динамика экономического... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T15:11+0300
2026-10-02T15:17+0300
мировая экономика
казахстан
минск
киргизия
еаэс
евразийская экономическая комиссия
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МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Основные макроэкономические показатели государств - членов Евразийского экономического союза в целом сохраняют устойчивость, однако динамика экономического развития остается неравномерной, заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в расширенном составе проходит в пятницу в Минске, оно стало 48-м по счету. Встреча собрала глав правительств стран - участниц объединения: России, Киргизии, Белоруссии, Армении (по видеосвязи) и Казахстана, который в 2026 году председательствует в ЕАЭС. "По оценкам Евразийской экономической комиссии, в текущем году основные макроэкономические показатели государств - членов в целом сохраняют устойчивость. Вместе с тем динамика экономического развития остается неравномерной. По итогам перового полугодия текущего года валовой внутренний продукт ЕАЭС вырос на 1,1% к аналогичному периоду прошлого года. Тогда как годом ранее рост составлял 1,8%" - сказал Бектенов на расширенном заседании ЕМПС. По словам главы казахстанского правительства, разнонаправленная динамика наблюдается и в инвестиционной сфере. В январе-июне текущего года объем инвестиций в основной капитал в текущих ценах увеличился на 17%, достигнув 244,5 миллиарда долларов, однако в реальном выражении составил 92,8% от уровня аналогичного периода 2025 года. При этом в первом квартале объем услуг в ЕАЭС вырос на 0,5%, тогда как производство товаров сократилось на 0,7%. "В этих условиях особое значение приобретает реализация мер, направленных на поддержание инвестиционной и производственной активности, расширение экономической кооперации и формирование новых источников роста", - подчеркнул Бектенов.
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мировая экономика, казахстан, минск, киргизия, еаэс, евразийская экономическая комиссия
Мировая экономика, КАЗАХСТАН, МИНСК, КИРГИЗИЯ, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия
15:11 02.10.2026 (обновлено: 15:17 02.10.2026)
 
Премьер Казахстана заявил о неравномерной динамике экономики стран ЕАЭС

Премьер Казахстана Бектенов заявил о неравномерной динамике экономики стран ЕАЭС

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МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Основные макроэкономические показатели государств - членов Евразийского экономического союза в целом сохраняют устойчивость, однако динамика экономического развития остается неравномерной, заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.
Заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в расширенном составе проходит в пятницу в Минске, оно стало 48-м по счету. Встреча собрала глав правительств стран - участниц объединения: России, Киргизии, Белоруссии, Армении (по видеосвязи) и Казахстана, который в 2026 году председательствует в ЕАЭС.
"По оценкам Евразийской экономической комиссии, в текущем году основные макроэкономические показатели государств - членов в целом сохраняют устойчивость. Вместе с тем динамика экономического развития остается неравномерной. По итогам перового полугодия текущего года валовой внутренний продукт ЕАЭС вырос на 1,1% к аналогичному периоду прошлого года. Тогда как годом ранее рост составлял 1,8%" - сказал Бектенов на расширенном заседании ЕМПС.
По словам главы казахстанского правительства, разнонаправленная динамика наблюдается и в инвестиционной сфере. В январе-июне текущего года объем инвестиций в основной капитал в текущих ценах увеличился на 17%, достигнув 244,5 миллиарда долларов, однако в реальном выражении составил 92,8% от уровня аналогичного периода 2025 года. При этом в первом квартале объем услуг в ЕАЭС вырос на 0,5%, тогда как производство товаров сократилось на 0,7%.
"В этих условиях особое значение приобретает реализация мер, направленных на поддержание инвестиционной и производственной активности, расширение экономической кооперации и формирование новых источников роста", - подчеркнул Бектенов.
 
Мировая экономикаКАЗАХСТАНМИНСККИРГИЗИЯЕАЭСЕвразийская экономическая комиссия
 
 
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