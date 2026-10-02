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Казахстан предложил ускорить создание цифровых транспортных коридоров ЕАЭС - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Казахстан предложил ускорить создание цифровых транспортных коридоров ЕАЭС
Казахстан предложил ускорить создание цифровых транспортных коридоров ЕАЭС - 02.10.2026, ПРАЙМ
Казахстан предложил ускорить создание цифровых транспортных коридоров ЕАЭС
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов предложил Евразийской экономической комиссии активизировать работу по формированию цифровых транспортных коридоров... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:53+0300
2026-10-02T14:54+0300
россия
мировая экономика
казахстан
минск
киргизия
еаэс
евразийская экономическая комиссия
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МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов предложил Евразийской экономической комиссии активизировать работу по формированию цифровых транспортных коридоров ЕАЭС, а государствам-членам объединения продолжить обмен опытом и практическими решениями в этой сфере. Заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе проходит в пятницу в Минске, оно стало 48-м по счету. Встреча собрала глав правительств стран - участниц объединения: России, Киргизии, Белоруссии, Армении (по видеосвязи) и Казахстана, который в 2026 году председательствует в ЕАЭС. "Как отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на заседании Высшего совета в мае текущего года, нам необходимо ускорить формирование полноценной экосистемы цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического союза. В этой связи предлагаю комиссии активизировать работу в данном направлении, а государствам-членам продолжить обмен опытом и практическими решениями в этой сфере", - сказал Бектенов на расширенном заседании межправсовета. Также премьер отметил, что Казахстан активно внедряет цифровые решения в транспортной отрасли. За последние пять лет валовая продукция транспортного сектора страны выросла в три раза, превысив 14 триллионов тенге, или более 31 миллиарда долларов.
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россия, мировая экономика, казахстан, минск, киргизия, еаэс, евразийская экономическая комиссия
РОССИЯ, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, МИНСК, КИРГИЗИЯ, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия
14:53 02.10.2026 (обновлено: 14:54 02.10.2026)
 
Казахстан предложил ускорить создание цифровых транспортных коридоров ЕАЭС

Премьер Казахстана предложил ускорить создание цифровых транспортных коридоров ЕАЭС

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МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов предложил Евразийской экономической комиссии активизировать работу по формированию цифровых транспортных коридоров ЕАЭС, а государствам-членам объединения продолжить обмен опытом и практическими решениями в этой сфере.
Заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе проходит в пятницу в Минске, оно стало 48-м по счету. Встреча собрала глав правительств стран - участниц объединения: России, Киргизии, Белоруссии, Армении (по видеосвязи) и Казахстана, который в 2026 году председательствует в ЕАЭС.
"Как отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на заседании Высшего совета в мае текущего года, нам необходимо ускорить формирование полноценной экосистемы цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического союза. В этой связи предлагаю комиссии активизировать работу в данном направлении, а государствам-членам продолжить обмен опытом и практическими решениями в этой сфере", - сказал Бектенов на расширенном заседании межправсовета.
Также премьер отметил, что Казахстан активно внедряет цифровые решения в транспортной отрасли. За последние пять лет валовая продукция транспортного сектора страны выросла в три раза, превысив 14 триллионов тенге, или более 31 миллиарда долларов.
 
РОССИЯМировая экономикаКАЗАХСТАНМИНСККИРГИЗИЯЕАЭСЕвразийская экономическая комиссия
 
 
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