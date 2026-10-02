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Киргизия предложила ЕАЭС выстроить механизм поставок продукции при дефиците
Киргизия предложила ЕАЭС выстроить механизм поставок продукции при дефиците - 02.10.2026, ПРАЙМ
Киргизия предложила ЕАЭС выстроить механизм поставок продукции при дефиците
Киргизия предлагает странам ЕАЭС выстроить механизм оперативных взаимных поставок продукции при рисках дефицита, сообщил премьер республики Адылбек Касымалиев. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:49+0300
2026-10-02T14:49+0300
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МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Киргизия предлагает странам ЕАЭС выстроить механизм оперативных взаимных поставок продукции при рисках дефицита, сообщил премьер республики Адылбек Касымалиев. "Совместные прогнозы и балансы должны использоваться как практический инструмент предупреждения дефицита, стабилизации продовольственных рынков и снижения ценовых рисков для граждан. Предлагаем на их основе выстроить порядок раннего предупреждения о рисках дефицита по ключевым товарным позициям, а также согласованный механизм оперативных взаимных поставок при неурожаях, резком росте цен или иных форс-мажорных обстоятельствах", - сказал премьер в ходе межправсовета ЕАЭС. По словам Касымалиева, по итогам 2025 года уровень самообеспеченности ЕАЭС по продовольствию достиг 93,5%. За последние пять лет производство сельхозпродуктов в союзе увеличилось на 12,4%, а взаимная торговля сельхозтоварами и продовольствием выросла почти в два раза. Вместе с тем, как подчеркнул глава кабмина, общий показатель самообеспеченности не должен скрывать уязвимости по возможным дисбалансам. "По одним товарам может сохраняться дефицит, по другим – риск перепроизводства. Поэтому продовольственная безопасность не только про наращивание производства, но и про эффективную кооперацию, прогнозирование и координацию внутри союза. В рамках сегодняшнего заседания мы как раз рассматриваем вопрос о совместных прогнозах развития АПК, баланса спроса и предложения по сельхозпродукции. Кыргызская Республика придает этой работе первостепенное значение", - отметил премьер.
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мировая экономика, киргизия, еаэс
Мировая экономика, КИРГИЗИЯ, ЕАЭС
Киргизия предложила ЕАЭС выстроить механизм поставок продукции при дефиците
Киргизия предложила ЕАЭС выстроить механизм оперативных поставок продукции при дефиците
МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Киргизия предлагает странам ЕАЭС выстроить механизм оперативных взаимных поставок продукции при рисках дефицита, сообщил премьер республики Адылбек Касымалиев.
"Совместные прогнозы и балансы должны использоваться как практический инструмент предупреждения дефицита, стабилизации продовольственных рынков и снижения ценовых рисков для граждан. Предлагаем на их основе выстроить порядок раннего предупреждения о рисках дефицита по ключевым товарным позициям, а также согласованный механизм оперативных взаимных поставок при неурожаях, резком росте цен или иных форс-мажорных обстоятельствах", - сказал премьер в ходе межправсовета ЕАЭС.
По словам Касымалиева, по итогам 2025 года уровень самообеспеченности ЕАЭС по продовольствию достиг 93,5%. За последние пять лет производство сельхозпродуктов в союзе увеличилось на 12,4%, а взаимная торговля сельхозтоварами и продовольствием выросла почти в два раза. Вместе с тем, как подчеркнул глава кабмина, общий показатель самообеспеченности не должен скрывать уязвимости по возможным дисбалансам.
"По одним товарам может сохраняться дефицит, по другим – риск перепроизводства. Поэтому продовольственная безопасность не только про наращивание производства, но и про эффективную кооперацию, прогнозирование и координацию внутри союза. В рамках сегодняшнего заседания мы как раз рассматриваем вопрос о совместных прогнозах развития АПК, баланса спроса и предложения по сельхозпродукции. Кыргызская Республика придает этой работе первостепенное значение", - отметил премьер.