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В Колумбии разрешили добычу нефти в зоне развития Букаре

В Колумбии разрешили добычу нефти в зоне развития Букаре - 02.10.2026, ПРАЙМ

В Колумбии разрешили добычу нефти в зоне развития Букаре

Национальное управление экологических лицензий Колумбии ANLA выдало государственной Ecopetrol экологическую лицензию, разрешающую добычу нефти в зоне развития... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T22:07+0300

2026-10-02T22:07+0300

2026-10-02T22:07+0300

нефть

колумбия

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МЕХИКО, 2 окт - ПРАЙМ. Национальное управление экологических лицензий Колумбии ANLA выдало государственной Ecopetrol экологическую лицензию, разрешающую добычу нефти в зоне развития Букаре департамента Мета. "После проведения тщательной комплексной оценки Национальное управление экологических лицензий выдало экологическую лицензию Зоне развития Букаре, оператором которой является Ecopetrol S.A., что позволяет проекту перейти к этапу добычи в муниципалитете Акасиас, Мета", - говорится в сообщении ANLA. Проект будет реализован на участке площадью 10,4 тысячи гектаров и предусматривает строительство и эксплуатацию до 16 производственных площадок, центрального производственного комплекса площадью до 42 гектаров и трех вспомогательных объектов. Там планируется проложить до 33 километров новых подъездных дорог, 132 километров линий транспортировки добываемой продукции и 28 километров линий электропередачи. План компенсации воздействия на биологическую составляющую местных экосистем гектара предусматривает соглашения о сохранении природы, сервитуты, выплаты за экологические услуги и приобретение земельных участков. Мета является одним из ключевых нефтедобывающих департаментов Колумбии. По данным Ecopetrol за 2026 год, расположенные здесь месторождения в совокупности обеспечивают около 20% национальной добычи нефти.

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нефть, колумбия