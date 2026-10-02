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Страны ЕАЭС подписали документы в сфере рынка энергетики

Страны ЕАЭС подписали документы в сфере рынка энергетики - 02.10.2026, ПРАЙМ

Страны ЕАЭС подписали документы в сфере рынка энергетики

Страны Евразийского экономического совета (ЕАЭС) по итогам заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) подписали ряд документов в области рынка... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T16:49+0300

2026-10-02T16:49+0300

2026-10-02T16:53+0300

белоруссия

минск

киргизия

михаил мишустин

еаэс

совет министров

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МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Страны Евразийского экономического совета (ЕАЭС) по итогам заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) подписали ряд документов в области рынка электроэнергии и инфраструктурных транспортных проектов, передает корреспондент РИА Новости. По итогам заседания стороны подписали решения о внесении изменений в правила информационного обмена на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС, о внесении изменений в правила взаимной торговли электрической энергией на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС и о внесении изменений в правила определения и распределения пропускной способности межгосударственных сечений на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС. Также было подписано распоряжение о внесении изменения в перечень приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов в сфере транспорта государств-членов ЕАЭС. Глава российского правительства Михаил Мишустин в четверг прилетел в Белоруссию с двухдневным рабочим визитом. В четверг Мишустин принял участие в заседании Совета министров Союзного государства, а также выступил на пленарной сессии международной промышленной выставки "Иннопром.Беларусь". В пятницу премьер-министр принял участие в заседаниях ЕМПС в узком и расширенном составах. Заседание ЕМПС проходит в Минске 2 октября. Оно стало 48-м по счету с начала работы ЕАЭС. Предыдущее заседание состоялось 6–7 августа 2026 года в Чолпон-Ате (Киргизия).

белоруссия

минск

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белоруссия, минск, киргизия, михаил мишустин, еаэс, совет министров