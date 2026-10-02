Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны ЕАЭС подписали документы в сфере рынка энергетики - 02.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261002/strany-873917548.html
Страны ЕАЭС подписали документы в сфере рынка энергетики
Страны ЕАЭС подписали документы в сфере рынка энергетики - 02.10.2026, ПРАЙМ
Страны ЕАЭС подписали документы в сфере рынка энергетики
Страны Евразийского экономического совета (ЕАЭС) по итогам заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) подписали ряд документов в области рынка... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T16:49+0300
2026-10-02T16:53+0300
белоруссия
минск
киргизия
михаил мишустин
еаэс
совет министров
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873917548.jpg?1790949222
МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Страны Евразийского экономического совета (ЕАЭС) по итогам заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) подписали ряд документов в области рынка электроэнергии и инфраструктурных транспортных проектов, передает корреспондент РИА Новости. По итогам заседания стороны подписали решения о внесении изменений в правила информационного обмена на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС, о внесении изменений в правила взаимной торговли электрической энергией на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС и о внесении изменений в правила определения и распределения пропускной способности межгосударственных сечений на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС. Также было подписано распоряжение о внесении изменения в перечень приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов в сфере транспорта государств-членов ЕАЭС. Глава российского правительства Михаил Мишустин в четверг прилетел в Белоруссию с двухдневным рабочим визитом. В четверг Мишустин принял участие в заседании Совета министров Союзного государства, а также выступил на пленарной сессии международной промышленной выставки "Иннопром.Беларусь". В пятницу премьер-министр принял участие в заседаниях ЕМПС в узком и расширенном составах. Заседание ЕМПС проходит в Минске 2 октября. Оно стало 48-м по счету с начала работы ЕАЭС. Предыдущее заседание состоялось 6–7 августа 2026 года в Чолпон-Ате (Киргизия).
белоруссия
минск
киргизия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
белоруссия, минск, киргизия, михаил мишустин, еаэс, совет министров
БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, КИРГИЗИЯ, Михаил Мишустин, ЕАЭС, совет министров
16:49 02.10.2026 (обновлено: 16:53 02.10.2026)
 
Страны ЕАЭС подписали документы в сфере рынка энергетики

Страны ЕАЭС подписали документы в области рынка электроэнергии и транспортных проектов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Страны Евразийского экономического совета (ЕАЭС) по итогам заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) подписали ряд документов в области рынка электроэнергии и инфраструктурных транспортных проектов, передает корреспондент РИА Новости.
По итогам заседания стороны подписали решения о внесении изменений в правила информационного обмена на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС, о внесении изменений в правила взаимной торговли электрической энергией на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС и о внесении изменений в правила определения и распределения пропускной способности межгосударственных сечений на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС.
Также было подписано распоряжение о внесении изменения в перечень приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов в сфере транспорта государств-членов ЕАЭС.
Глава российского правительства Михаил Мишустин в четверг прилетел в Белоруссию с двухдневным рабочим визитом. В четверг Мишустин принял участие в заседании Совета министров Союзного государства, а также выступил на пленарной сессии международной промышленной выставки "Иннопром.Беларусь". В пятницу премьер-министр принял участие в заседаниях ЕМПС в узком и расширенном составах.
Заседание ЕМПС проходит в Минске 2 октября. Оно стало 48-м по счету с начала работы ЕАЭС. Предыдущее заседание состоялось 6–7 августа 2026 года в Чолпон-Ате (Киргизия).
 
БЕЛОРУССИЯМИНСККИРГИЗИЯМихаил МишустинЕАЭСсовет министров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала