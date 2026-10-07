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Токаев обсудил с Алекперовым сотрудничество в нефтегазовой отрасли - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Токаев обсудил с Алекперовым сотрудничество в нефтегазовой отрасли
Токаев обсудил с Алекперовым сотрудничество в нефтегазовой отрасли - 07.10.2026, ПРАЙМ
Токаев обсудил с Алекперовым сотрудничество в нефтегазовой отрасли
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с основателем "Лукойла" Вагитом Алекперовым дальнейшее развитие сотрудничества в рамках совместных проектов в... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T14:57+0300
2026-10-07T14:58+0300
нефть
казахстан
каспийское море
вагит алекперов
касым-жомарт токаев
лукойл
казмунайгаз
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АЛМА-АТА, 7 окт - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с основателем "Лукойла" Вагитом Алекперовым дальнейшее развитие сотрудничества в рамках совместных проектов в нефтегазовой отрасли, сообщает пресс-служба главы государства. "Глава государства принял основателя компании "Лукойл" Вагита Алекперова. В ходе встречи было обсуждено дальнейшее развитие сотрудничества в рамках совместных проектов в нефтегазовой отрасли", - говорится в сообщении. Кроме того, Алекперов проинформировал президента об итогах деятельности "Лукойла" в Казахстане и планах компании на ближайшую перспективу. В Казахстане структура "Лукойла", в частности, входит в число акционеров Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Кроме того, "Лукойл" совместно с "Казмунайгазом" участвует в проекте освоения месторождений "Каламкас-море" и "Хазар" на казахстанском шельфе Каспийского моря.
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нефть, казахстан, каспийское море, вагит алекперов, касым-жомарт токаев, лукойл, казмунайгаз
Нефть, КАЗАХСТАН, Каспийское море, Вагит Алекперов, Касым-Жомарт Токаев, Лукойл, Казмунайгаз
14:57 07.10.2026 (обновлено: 14:58 07.10.2026)
 
Токаев обсудил с Алекперовым сотрудничество в нефтегазовой отрасли

Токаев обсудил с основателем "Лукойла" Алекперовым сотрудничество в нефтегазовой сфере

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АЛМА-АТА, 7 окт - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с основателем "Лукойла" Вагитом Алекперовым дальнейшее развитие сотрудничества в рамках совместных проектов в нефтегазовой отрасли, сообщает пресс-служба главы государства.
"Глава государства принял основателя компании "Лукойл" Вагита Алекперова. В ходе встречи было обсуждено дальнейшее развитие сотрудничества в рамках совместных проектов в нефтегазовой отрасли", - говорится в сообщении.
Кроме того, Алекперов проинформировал президента об итогах деятельности "Лукойла" в Казахстане и планах компании на ближайшую перспективу.
В Казахстане структура "Лукойла", в частности, входит в число акционеров Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Кроме того, "Лукойл" совместно с "Казмунайгазом" участвует в проекте освоения месторождений "Каламкас-море" и "Хазар" на казахстанском шельфе Каспийского моря.
 
НефтьКАЗАХСТАНКаспийское мореВагит АлекперовКасым-Жомарт ТокаевЛукойлКазмунайгаз
 
 
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