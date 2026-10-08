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Пять стран ЕС не хотят принимать Италию в свои ряды, пишет Rapporteur

Пять стран ЕС не хотят принимать Италию в свои ряды, пишет Rapporteur - 08.10.2026, ПРАЙМ

Пять стран ЕС не хотят принимать Италию в свои ряды, пишет Rapporteur

Пять европейских стран, договорившихся о строительстве центров депортации мигрантов за пределами ЕС, не хотят принимать в свои ряды Италию, несмотря на желание... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T09:57+0300

2026-10-08T09:57+0300

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Пять европейских стран, договорившихся о строительстве центров депортации мигрантов за пределами ЕС, не хотят принимать в свои ряды Италию, несмотря на желание Рима войти в группу, сообщает издание Rapporteur со ссылкой на дипломатов и чиновников. Немецкая газета Bild сообщала в марте, что Германия и еще четыре страны ЕС - Австрия, Греция, Дания и Нидерланды - договорились о строительстве депортационных центров за рубежом. "Группа, объединяющая Германию, Нидерланды, Данию, Австрию и Грецию, не желает принимать Италию", - говорится в публикации Rapporteur. По словам высокопоставленного дипломата, проблема заключается в том, как Рим подходит к соблюдению миграционных правил ЕС. В частности, речь идет о разногласиях с Берлином по поводу приема обратно просителей убежища, которые сначала въехали в ЕС через Италию, а затем переместились в Германию. Как отмечает издание, Берлин ожидает, что Рим будет принимать таких лиц обратно в соответствии с новыми правилами. При этом, как утверждают дипломаты, пять входящих в группу стран продолжают реализацию своих планов и уже добились значительного прогресса в переговорах с государствами, не входящими в ЕС. Ранее Европарламент проголосовал за закон, позволяющий создавать центры для депортации мигрантов в третьих странах. Итальянское издание Corriere della Sera в начале августа сообщало, что в предварительный список стран, где могут потенциально быть открыты подобные центры, входят Руанда, Гана, Сенегал, Тунис, Ливия, Мавритания, Египет, Уганда, а также Узбекистан, Армения, Черногория и Эфиопия.

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бизнес, мировая экономика, рим, германия, италия, ес, bild