https://1prime.ru/20261008/rapporteur-874057515.html
Пять стран ЕС не хотят принимать Италию в свои ряды, пишет Rapporteur
Пять стран ЕС не хотят принимать Италию в свои ряды, пишет Rapporteur - 08.10.2026, ПРАЙМ
Пять стран ЕС не хотят принимать Италию в свои ряды, пишет Rapporteur
Пять европейских стран, договорившихся о строительстве центров депортации мигрантов за пределами ЕС, не хотят принимать в свои ряды Италию, несмотря на желание... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T09:57+0300
2026-10-08T09:57+0300
2026-10-08T09:57+0300
бизнес
мировая экономика
рим
германия
италия
ес
bild
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/66/841256674_0:65:2400:1415_1920x0_80_0_0_420b6b62b084651188d74c3096a53f19.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Пять европейских стран, договорившихся о строительстве центров депортации мигрантов за пределами ЕС, не хотят принимать в свои ряды Италию, несмотря на желание Рима войти в группу, сообщает издание Rapporteur со ссылкой на дипломатов и чиновников. Немецкая газета Bild сообщала в марте, что Германия и еще четыре страны ЕС - Австрия, Греция, Дания и Нидерланды - договорились о строительстве депортационных центров за рубежом. "Группа, объединяющая Германию, Нидерланды, Данию, Австрию и Грецию, не желает принимать Италию", - говорится в публикации Rapporteur. По словам высокопоставленного дипломата, проблема заключается в том, как Рим подходит к соблюдению миграционных правил ЕС. В частности, речь идет о разногласиях с Берлином по поводу приема обратно просителей убежища, которые сначала въехали в ЕС через Италию, а затем переместились в Германию. Как отмечает издание, Берлин ожидает, что Рим будет принимать таких лиц обратно в соответствии с новыми правилами. При этом, как утверждают дипломаты, пять входящих в группу стран продолжают реализацию своих планов и уже добились значительного прогресса в переговорах с государствами, не входящими в ЕС. Ранее Европарламент проголосовал за закон, позволяющий создавать центры для депортации мигрантов в третьих странах. Итальянское издание Corriere della Sera в начале августа сообщало, что в предварительный список стран, где могут потенциально быть открыты подобные центры, входят Руанда, Гана, Сенегал, Тунис, Ливия, Мавритания, Египет, Уганда, а также Узбекистан, Армения, Черногория и Эфиопия.
рим
германия
италия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/66/841256674_513:0:2400:1415_1920x0_80_0_0_12ce0bbc0d6920ed3efc1f5fe8102e9d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, рим, германия, италия, ес, bild
Бизнес, Мировая экономика, Рим, ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ, ЕС, Bild
Пять стран ЕС не хотят принимать Италию в свои ряды, пишет Rapporteur
Rapporteur: пять стран Евросоюза не хотят принимать Италию, несмотря на желание Рима