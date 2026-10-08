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"Циан" рассчитывает восстановить работу сайта и приложения после сбоя - 08.10.2026, ПРАЙМ
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"Циан" рассчитывает восстановить работу сайта и приложения после сбоя
"Циан" рассчитывает восстановить работу сайта и приложения после сбоя - 08.10.2026, ПРАЙМ
"Циан" рассчитывает восстановить работу сайта и приложения после сбоя
"Циан" рассчитывает оперативно восстановить работу сайта и приложения после технического сбоя, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе сервиса объявлений. | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T11:15+0300
2026-10-08T11:15+0300
технологии
бизнес
россия
рязанская область
циан
яндекс
а101
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. "Циан" рассчитывает оперативно восстановить работу сайта и приложения после технического сбоя, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе сервиса объявлений. "Мы фиксируем сбой в работе сайта и приложения "Циан" в связи с инцидентом на объекте инфраструктурного партнера. Наша техническая команда прикладывает все усилия, чтобы оперативно восстановить полноценную работу платформы", – отметили там. Помимо "Циана", не открываются сайты ряда девелоперских компаний в России, например, "А101", "Гранель", "Брусника". Ранее в "Яндексе" сообщили, что 8 октября в их центре обработки данных в городе Сасово Рязанской области произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры. Работа дата-центра была полностью остановлена, а часть сервисов "Яндекса" работают с перебоями, предупредили в компании.  
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
технологии, бизнес, россия, рязанская область, циан, яндекс, а101
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Рязанская область, ЦИАН, Яндекс, А101
11:15 08.10.2026
 
"Циан" рассчитывает восстановить работу сайта и приложения после сбоя

"Циан" рассчитывает восстановить работу сайта и приложения после технического сбоя

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. "Циан" рассчитывает оперативно восстановить работу сайта и приложения после технического сбоя, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе сервиса объявлений.
"Мы фиксируем сбой в работе сайта и приложения "Циан" в связи с инцидентом на объекте инфраструктурного партнера. Наша техническая команда прикладывает все усилия, чтобы оперативно восстановить полноценную работу платформы", – отметили там.
Помимо "Циана", не открываются сайты ряда девелоперских компаний в России, например, "А101", "Гранель", "Брусника".
Ранее в "Яндексе" сообщили, что 8 октября в их центре обработки данных в городе Сасово Рязанской области произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры. Работа дата-центра была полностью остановлена, а часть сервисов "Яндекса" работают с перебоями, предупредили в компании.
 
 
ТехнологииБизнесРОССИЯРязанская областьЦИАНЯндексА101
 
 
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