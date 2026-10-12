https://1prime.ru/20261012/protsenty-874137318.html
Девяносто процентов торгового оборота Приморья приходится на страны ЮВА
Девяносто процентов торгового оборота Приморья приходится на страны ЮВА - 12.10.2026, ПРАЙМ
Девяносто процентов торгового оборота Приморья приходится на страны ЮВА
Девяносто процентов внешнеторгового оборота Приморья приходится на страны Юго-Восточной Азии, сообщил министр международных и внешнеэкономических связей... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T08:47+0300
2026-10-12T08:47+0300
2026-10-12T08:47+0300
мировая экономика
россия
приморье
приморский край
китай
еаэс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874137318.jpg?1791784078
ВЛАДИВОСТОК, 12 окт - ПРАЙМ. Девяносто процентов внешнеторгового оборота Приморья приходится на страны Юго-Восточной Азии, сообщил министр международных и внешнеэкономических связей Приморского края Константин Сидоренко.
"Мы сейчас торгуем на 90% со странами Юго-Восточной Азии, но тем не менее активно растет доля стран ЕАЭС", – сказал журналистам Сидоренко.
Он отметил, что основной внешнеторговый партнер Приморья - Китай. Затем идут Япония, Корея, Вьетнам и Индия.
При этом Сидоренко добавил, что высокие темпы роста показывает и торговля со странами ЕАЭС. Так, экспорт на этом направлении увеличился 40%, а импорт вырос примерно в 2,2 раза с начала года. И на этом направлении основной внешнеторговый партнер - Белоруссия.
приморье
приморский край
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, приморье, приморский край, китай, еаэс
Мировая экономика, РОССИЯ, Приморье, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, КИТАЙ, ЕАЭС
Девяносто процентов торгового оборота Приморья приходится на страны ЮВА
Глава Приморья Сидоренко: Приморский край торгует на 90% со странами Юго-Восточной Азии
ВЛАДИВОСТОК, 12 окт - ПРАЙМ. Девяносто процентов внешнеторгового оборота Приморья приходится на страны Юго-Восточной Азии, сообщил министр международных и внешнеэкономических связей Приморского края Константин Сидоренко.
"Мы сейчас торгуем на 90% со странами Юго-Восточной Азии, но тем не менее активно растет доля стран ЕАЭС", – сказал журналистам Сидоренко.
Он отметил, что основной внешнеторговый партнер Приморья - Китай. Затем идут Япония, Корея, Вьетнам и Индия.
При этом Сидоренко добавил, что высокие темпы роста показывает и торговля со странами ЕАЭС. Так, экспорт на этом направлении увеличился 40%, а импорт вырос примерно в 2,2 раза с начала года. И на этом направлении основной внешнеторговый партнер - Белоруссия.