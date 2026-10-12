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Девяносто процентов торгового оборота Приморья приходится на страны ЮВА

Девяносто процентов торгового оборота Приморья приходится на страны ЮВА - 12.10.2026, ПРАЙМ

Девяносто процентов торгового оборота Приморья приходится на страны ЮВА

Девяносто процентов внешнеторгового оборота Приморья приходится на страны Юго-Восточной Азии, сообщил министр международных и внешнеэкономических связей... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T08:47+0300

2026-10-12T08:47+0300

2026-10-12T08:47+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 12 окт - ПРАЙМ. Девяносто процентов внешнеторгового оборота Приморья приходится на страны Юго-Восточной Азии, сообщил министр международных и внешнеэкономических связей Приморского края Константин Сидоренко. "Мы сейчас торгуем на 90% со странами Юго-Восточной Азии, но тем не менее активно растет доля стран ЕАЭС", – сказал журналистам Сидоренко. Он отметил, что основной внешнеторговый партнер Приморья - Китай. Затем идут Япония, Корея, Вьетнам и Индия. При этом Сидоренко добавил, что высокие темпы роста показывает и торговля со странами ЕАЭС. Так, экспорт на этом направлении увеличился 40%, а импорт вырос примерно в 2,2 раза с начала года. И на этом направлении основной внешнеторговый партнер - Белоруссия.

приморье

приморский край

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, приморье, приморский край, китай, еаэс