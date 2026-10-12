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Девяносто процентов торгового оборота Приморья приходится на страны ЮВА - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Девяносто процентов торгового оборота Приморья приходится на страны ЮВА
Девяносто процентов торгового оборота Приморья приходится на страны ЮВА - 12.10.2026, ПРАЙМ
Девяносто процентов торгового оборота Приморья приходится на страны ЮВА
Девяносто процентов внешнеторгового оборота Приморья приходится на страны Юго-Восточной Азии, сообщил министр международных и внешнеэкономических связей... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T08:47+0300
2026-10-12T08:47+0300
мировая экономика
россия
приморье
приморский край
китай
еаэс
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ВЛАДИВОСТОК, 12 окт - ПРАЙМ. Девяносто процентов внешнеторгового оборота Приморья приходится на страны Юго-Восточной Азии, сообщил министр международных и внешнеэкономических связей Приморского края Константин Сидоренко. "Мы сейчас торгуем на 90% со странами Юго-Восточной Азии, но тем не менее активно растет доля стран ЕАЭС", – сказал журналистам Сидоренко. Он отметил, что основной внешнеторговый партнер Приморья - Китай. Затем идут Япония, Корея, Вьетнам и Индия. При этом Сидоренко добавил, что высокие темпы роста показывает и торговля со странами ЕАЭС. Так, экспорт на этом направлении увеличился 40%, а импорт вырос примерно в 2,2 раза с начала года. И на этом направлении основной внешнеторговый партнер - Белоруссия.
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40
192
40
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5
4.7
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мировая экономика, россия, приморье, приморский край, китай, еаэс
Мировая экономика, РОССИЯ, Приморье, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, КИТАЙ, ЕАЭС
08:47 12.10.2026
 
Девяносто процентов торгового оборота Приморья приходится на страны ЮВА

Глава Приморья Сидоренко: Приморский край торгует на 90% со странами Юго-Восточной Азии

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ВЛАДИВОСТОК, 12 окт - ПРАЙМ. Девяносто процентов внешнеторгового оборота Приморья приходится на страны Юго-Восточной Азии, сообщил министр международных и внешнеэкономических связей Приморского края Константин Сидоренко.
"Мы сейчас торгуем на 90% со странами Юго-Восточной Азии, но тем не менее активно растет доля стран ЕАЭС", – сказал журналистам Сидоренко.
Он отметил, что основной внешнеторговый партнер Приморья - Китай. Затем идут Япония, Корея, Вьетнам и Индия.
При этом Сидоренко добавил, что высокие темпы роста показывает и торговля со странами ЕАЭС. Так, экспорт на этом направлении увеличился 40%, а импорт вырос примерно в 2,2 раза с начала года. И на этом направлении основной внешнеторговый партнер - Белоруссия.
 
Мировая экономикаРОССИЯПриморьеПРИМОРСКИЙ КРАЙКИТАЙЕАЭС
 
 
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