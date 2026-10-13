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Промкооперация повысит привлекательность ЕАЭС, заявил Саркисян

Промкооперация повысит привлекательность ЕАЭС, заявил Саркисян - 13.10.2026, ПРАЙМ

Промкооперация повысит привлекательность ЕАЭС, заявил Саркисян

Промышленная кооперация может повысить привлекательность ЕАЭС, считает лидер Демократической партии Армении, координатор движения "Миасин" ("Вместе") Арам... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T14:43+0300

2026-10-13T14:43+0300

2026-10-13T14:43+0300

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ЕРЕВАН, 13 окт – ПРАЙМ. Промышленная кооперация может повысить привлекательность ЕАЭС, считает лидер Демократической партии Армении, координатор движения "Миасин" ("Вместе") Арам Саркисян. "Что касается привлекательности, то, на мой взгляд, надо искать новые пути для самой ЕАЭС. Это вполне возможно, это может быть промышленная кооперация, которая позволит инвестировать и в чужие экономики, и развивать эту экономику, и иметь общие цели", - заявил Саркисян в пресс-центре Sputnik Армения в ходе видеомоста Астана — Москва — Минск — Бишкек — Ереван —Ташкент на тему: "ЕАЭС в меняющемся мире: перспективы интеграции и новые экономические вызовы". По его словам, второй аспект — это кооперация в науке. "Научные достижения сейчас невозможны только лишь на основе одной группы людей или одного института. То есть эти связки, они могли бы связать страны и иметь уже перспективу развития", - заявил политик. В Евразийский экономический союз сейчас входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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