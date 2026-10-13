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Володин заявил, что нефтегазовые доходы перестали быть основой экономики

Володин заявил, что нефтегазовые доходы перестали быть основой экономики - 13.10.2026, ПРАЙМ

Володин заявил, что нефтегазовые доходы перестали быть основой экономики

Нефтегазовые доходы перестали быть основой экономики и бюджета России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T14:57+0300

2026-10-13T14:57+0300

2026-10-13T15:01+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы перестали быть основой экономики и бюджета России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В Госдуме во вторник рассматривается проект закона об исполнении федерального бюджета за 2025 год. С докладом выступают министр финансов России Антон Силуанов, а также председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук. В ходе пленарного заседания Володин спросил у Силуанова, какую долю в бюджете 2025 года занимают нефтегазовые и ненефтегазовые доходы. Министр ответил, что нефтегазовые доходы в 2025 году составили 8,5 триллиона из 37,2 триллиона рублей, это порядка 20%. По его словам, в 2027 году и последующие годы этот показатель будет составлять 17 и менее процентов от всей доходной части. "Цифры говорят сами за себя. А если вспомнить то время, когда мы с вами пришли в Государственную Думу - это было в начале 2000-х - у нас нефтегазовые доходы составляли под 80%. А сейчас они составляют 20 с небольшим. Не они являются уже основой нашей экономики и основой бюджета. А тем более если в 27-м году это будет порядка 17%, все это говорит само за себя", - сказал Володин.

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нефть, россия, вячеслав володин, антон силуанов, борис ковальчук, госдума, счетная палата