https://1prime.ru/20261013/volodin-874189617.html
Володин заявил, что нефтегазовые доходы перестали быть основой экономики
Володин заявил, что нефтегазовые доходы перестали быть основой экономики - 13.10.2026, ПРАЙМ
Володин заявил, что нефтегазовые доходы перестали быть основой экономики
Нефтегазовые доходы перестали быть основой экономики и бюджета России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T14:57+0300
2026-10-13T14:57+0300
2026-10-13T15:01+0300
нефть
россия
вячеслав володин
антон силуанов
борис ковальчук
госдума
счетная палата
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874189617.jpg?1791892876
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы перестали быть основой экономики и бюджета России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В Госдуме во вторник рассматривается проект закона об исполнении федерального бюджета за 2025 год. С докладом выступают министр финансов России Антон Силуанов, а также председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук. В ходе пленарного заседания Володин спросил у Силуанова, какую долю в бюджете 2025 года занимают нефтегазовые и ненефтегазовые доходы. Министр ответил, что нефтегазовые доходы в 2025 году составили 8,5 триллиона из 37,2 триллиона рублей, это порядка 20%. По его словам, в 2027 году и последующие годы этот показатель будет составлять 17 и менее процентов от всей доходной части. "Цифры говорят сами за себя. А если вспомнить то время, когда мы с вами пришли в Государственную Думу - это было в начале 2000-х - у нас нефтегазовые доходы составляли под 80%. А сейчас они составляют 20 с небольшим. Не они являются уже основой нашей экономики и основой бюджета. А тем более если в 27-м году это будет порядка 17%, все это говорит само за себя", - сказал Володин.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, вячеслав володин, антон силуанов, борис ковальчук, госдума, счетная палата
Нефть, РОССИЯ, Вячеслав Володин, Антон Силуанов, Борис Ковальчук, Госдума, Счетная палата
Володин заявил, что нефтегазовые доходы перестали быть основой экономики
Володин: нефтегазовые доходы перестали быть основой экономики и бюджета России
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы перестали быть основой экономики и бюджета России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В Госдуме во вторник рассматривается проект закона об исполнении федерального бюджета за 2025 год. С докладом выступают министр финансов России Антон Силуанов, а также председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.
В ходе пленарного заседания Володин спросил у Силуанова, какую долю в бюджете 2025 года занимают нефтегазовые и ненефтегазовые доходы. Министр ответил, что нефтегазовые доходы в 2025 году составили 8,5 триллиона из 37,2 триллиона рублей, это порядка 20%. По его словам, в 2027 году и последующие годы этот показатель будет составлять 17 и менее процентов от всей доходной части.
"Цифры говорят сами за себя. А если вспомнить то время, когда мы с вами пришли в Государственную Думу - это было в начале 2000-х - у нас нефтегазовые доходы составляли под 80%. А сейчас они составляют 20 с небольшим. Не они являются уже основой нашей экономики и основой бюджета. А тем более если в 27-м году это будет порядка 17%, все это говорит само за себя", - сказал Володин.