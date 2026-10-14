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Украина атаковала два НПЗ в России, заявил Новак

Украина атаковала два НПЗ в России, заявил Новак - 14.10.2026, ПРАЙМ

Украина атаковала два НПЗ в России, заявил Новак

Украина в среду атаковал два нефтеперерабатывающих завода в России - в Саратовской и Рязанской областях, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T18:07+0300

2026-10-14T18:07+0300

2026-10-14T19:06+0300

россия

рязанская область

александр новак

нпз

украина

нефть

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Украина в среду атаковал два нефтеперерабатывающих завода в России - в Саратовской и Рязанской областях, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "По данным Минэнерго и компаний, сегодня киевским режимом были атакованы два нефтеперерабатывающих завода - в Саратовской и Рязанской областях", - сказал Новак.

рязанская область

украина

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россия, рязанская область, александр новак, нпз, украина, нефть