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Мировые цены на уголь в 2027 году будут чуть ниже уровня 2026 года
Мировые цены на уголь в 2027 году будут чуть ниже уровня 2026 года - 15.10.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на уголь в 2027 году будут чуть ниже уровня 2026 года
Минэнерго РФ ожидает, что мировые цены на уголь в 2027 году будут чуть ниже уровней 2026 года, заявил журналистам замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов в... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T12:38+0300
2026-10-15T12:38+0300
2026-10-15T12:38+0300
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уголь
угольная отрасль
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ ожидает, что мировые цены на уголь в 2027 году будут чуть ниже уровней 2026 года, заявил журналистам замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов в кулуарах Российской энергетической недели. "По ценовой конъюнктуре на следующий год мы ожидаем, по нашей оценке, чуть-чуть цены скорректируются, на несколько процентов ниже будут", - сказал он, отвечая на вопрос, какие цены на уголь на мировом рынке в 2027 году ожидает Минэнерго РФ. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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нефть, москва, уголь, угольная отрасль
Нефть, МОСКВА, уголь, угольная отрасль
Мировые цены на уголь в 2027 году будут чуть ниже уровня 2026 года
Исламов: мировые цены на уголь в 2027 году будут ниже уровня 2026 года
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ ожидает, что мировые цены на уголь в 2027 году будут чуть ниже уровней 2026 года, заявил журналистам замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов в кулуарах Российской энергетической недели.
"По ценовой конъюнктуре на следующий год мы ожидаем, по нашей оценке, чуть-чуть цены скорректируются, на несколько процентов ниже будут", - сказал он, отвечая на вопрос, какие цены на уголь на мировом рынке в 2027 году ожидает Минэнерго РФ.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве
14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.