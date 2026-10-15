https://1prime.ru/20261015/islamov-874272551.html

Мировые цены на уголь в 2027 году будут чуть ниже уровня 2026 года

Мировые цены на уголь в 2027 году будут чуть ниже уровня 2026 года - 15.10.2026, ПРАЙМ

Мировые цены на уголь в 2027 году будут чуть ниже уровня 2026 года

Минэнерго РФ ожидает, что мировые цены на уголь в 2027 году будут чуть ниже уровней 2026 года, заявил журналистам замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов в... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T12:38+0300

2026-10-15T12:38+0300

2026-10-15T12:38+0300

нефть

москва

уголь

угольная отрасль

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874272551.jpg?1792057120

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ ожидает, что мировые цены на уголь в 2027 году будут чуть ниже уровней 2026 года, заявил журналистам замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов в кулуарах Российской энергетической недели. "По ценовой конъюнктуре на следующий год мы ожидаем, по нашей оценке, чуть-чуть цены скорректируются, на несколько процентов ниже будут", - сказал он, отвечая на вопрос, какие цены на уголь на мировом рынке в 2027 году ожидает Минэнерго РФ. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, москва, уголь, угольная отрасль