https://1prime.ru/20261015/lukoyl-874304016.html

Минфин США продлил разрешение на операции с зарубежными АЗС "Лукойла"

Минфин США продлил разрешение на операции с зарубежными АЗС "Лукойла" - 15.10.2026, ПРАЙМ

Минфин США продлил разрешение на операции с зарубежными АЗС "Лукойла"

Министерство финансов США продлило действие генеральной лицензии, разрешающей транзакции, связанные с обслуживанием и функционированием зарубежных... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T19:54+0300

2026-10-15T19:54+0300

2026-10-15T19:54+0300

нефть

минфин сша

лукойл

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874304016.jpg?1792083277

ВАШИНГТОН, 15 окт – ПРАЙМ. Министерство финансов США продлило действие генеральной лицензии, разрешающей транзакции, связанные с обслуживанием и функционированием зарубежных автозаправочных станций компании "Лукойл", до 24 апреля 2027 года, говорится в документе управления по контролю за иностранными активами (OFAC). "Все запрещенные… транзакции с участием Lukoil International GmbH (LIG) или любых организаций, в которых LIG прямо или косвенно владеет долей в 50% и более, включая Lukoil North America LLC и Lukoil Americas Corporation, обычно сопутствующие и необходимые для покупки товаров и услуг, а также для обслуживания, эксплуатации или сворачивания деятельности физических розничных сервисных станций (АЗС – ред.), расположенных за пределами России, разрешены до 00.01 по времени восточного побережья (07.01 мск - ред.) 24 апреля 2027 года", - говорится в тексте документа.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, минфин сша, лукойл