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Минфин США продлил разрешение на операции с зарубежными АЗС "Лукойла" - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Минфин США продлил разрешение на операции с зарубежными АЗС "Лукойла"
Минфин США продлил разрешение на операции с зарубежными АЗС "Лукойла" - 15.10.2026, ПРАЙМ
Минфин США продлил разрешение на операции с зарубежными АЗС "Лукойла"
Министерство финансов США продлило действие генеральной лицензии, разрешающей транзакции, связанные с обслуживанием и функционированием зарубежных... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T19:54+0300
2026-10-15T19:54+0300
нефть
минфин сша
лукойл
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ВАШИНГТОН, 15 окт – ПРАЙМ. Министерство финансов США продлило действие генеральной лицензии, разрешающей транзакции, связанные с обслуживанием и функционированием зарубежных автозаправочных станций компании "Лукойл", до 24 апреля 2027 года, говорится в документе управления по контролю за иностранными активами (OFAC). "Все запрещенные… транзакции с участием Lukoil International GmbH (LIG) или любых организаций, в которых LIG прямо или косвенно владеет долей в 50% и более, включая Lukoil North America LLC и Lukoil Americas Corporation, обычно сопутствующие и необходимые для покупки товаров и услуг, а также для обслуживания, эксплуатации или сворачивания деятельности физических розничных сервисных станций (АЗС – ред.), расположенных за пределами России, разрешены до 00.01 по времени восточного побережья (07.01 мск - ред.) 24 апреля 2027 года", - говорится в тексте документа.
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192
40
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5
4.7
96
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40
192
40
нефть, минфин сша, лукойл
Нефть, Минфин США, Лукойл
19:54 15.10.2026
 
Минфин США продлил разрешение на операции с зарубежными АЗС "Лукойла"

Минфин США продлил разрешение на операции с зарубежными АЗС "Лукойла" до 24 апреля

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ВАШИНГТОН, 15 окт – ПРАЙМ. Министерство финансов США продлило действие генеральной лицензии, разрешающей транзакции, связанные с обслуживанием и функционированием зарубежных автозаправочных станций компании "Лукойл", до 24 апреля 2027 года, говорится в документе управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
"Все запрещенные… транзакции с участием Lukoil International GmbH (LIG) или любых организаций, в которых LIG прямо или косвенно владеет долей в 50% и более, включая Lukoil North America LLC и Lukoil Americas Corporation, обычно сопутствующие и необходимые для покупки товаров и услуг, а также для обслуживания, эксплуатации или сворачивания деятельности физических розничных сервисных станций (АЗС – ред.), расположенных за пределами России, разрешены до 00.01 по времени восточного побережья (07.01 мск - ред.) 24 апреля 2027 года", - говорится в тексте документа.
 
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